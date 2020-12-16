Роберт Левандовски
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Левандовски основал студию по разработке игр. В 2022 году она выпустит футбольный менеджер
вчера, 19:37
Игрок «Баварии» Роберт Левандовски основал студию по разработке, которая называется RL9Sport Games. В 2022 году она выпустит футбольный менеджер Football Coach the Game 2022.
Это обширный симулятор работы футбольного тренера, который выйдет на ПК и мобильные устройства. У игры уже есть первый трейлер.
К команде разработки уже присоединился Рафал Цимерман, который создавал игру League of Poland Manager 95. Сам Левандовски ранее уже вкладывался в рынок игр. Fuero Games создавала аркадную игру Lewandowski Euro Star 2016.
Роберту Левандовски 32 года. В этом сезоне Бундеслиги он провел 10 матчей, забил 13 голов и сделал четыре ассиста. Transfermarkt оценивает его в 60 миллионов евро.
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