Левандовски основал студию по разработке игр. В 2022 году она выпустит футбольный менеджер

К команде разработки уже присоединился Рафал Цимерман, который создавал игру League of Poland Manager 95. Сам Левандовски ранее уже вкладывался в рынок игр. Fuero Games создавала аркадную игру Lewandowski Euro Star 2016.

Роберту Левандовски 32 года. В этом сезоне Бундеслиги он провел 10 матчей, забил 13 голов и сделал четыре ассиста. Transfermarkt оценивает его в 60 миллионов евро.