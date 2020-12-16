Роберт Левандовски
Бундеслига
Футбол
киберспорт
Бавария
Поделиться:
Комментарии:
0
#Роберт Левандовски #Футбол #киберспорт #Бундеслига #Бавария

Левандовски основал студию по разработке игр. В 2022 году она выпустит футбольный менеджер

вчера, 19:37

Игрок «Баварии» Роберт Левандовски основал студию по разработке, которая называется RL9Sport Games. В 2022 году она выпустит футбольный менеджер Football Coach the Game 2022.

Это обширный симулятор работы футбольного тренера, который выйдет на ПК и мобильные устройства. У игры уже есть первый трейлер.

К команде разработки уже присоединился Рафал Цимерман, который создавал игру League of Poland Manager 95. Сам Левандовски ранее уже вкладывался в рынок игр. Fuero Games создавала аркадную игру Lewandowski Euro Star 2016.

Роберту Левандовски 32 года. В этом сезоне Бундеслиги он провел 10 матчей, забил 13 голов и сделал четыре ассиста. Transfermarkt оценивает его в 60 миллионов евро.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
Левандовски так хорош, потому что выстроил идеальное тело: мотивация, качалка и кикбоксинг по выходным, отказ от сладкого и молока
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Роберт Левандовски
#Футбол
#киберспорт
#Бундеслига
#Бавария