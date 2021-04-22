МОК анонсировал первые соревнования по виртуальным видам спорта. В список игр вошла Gran Turismo

Соревнования называются Олимпийской виртуальной серией (Olympic Virtual Series/OVC). Они пройдут с 13 мая по 23 июня – в преддверии Олимпиады в Токио.

Международный олимпийский комитет (МОК) проведет их в пяти видах спорта при поддержке пяти спортивных федераций и издателей:

Бейсбол. Всемирная конфедерация бейсбола и софтбола (WBSC) – eBaseball Powerful Pro Baseball 2020, Konami

Велогонки. Международный союз велосипедистов (UCI). Zwift, Zwift Inc.

Парусный спорт. Международная федерация парусного спорта (SAS). Virtual Regatta, Virtual Regatta SAS.

Автогонки. Международная автомобильная федерация (FIA). Gran Turismo, Polyphony Digital

Гребля. В разговоре с The Verge представитель МОК сказал, что подробности появятся позже.

Это первые подобные соревнования, проводимые МОК. В заявлении сказано, что серию проводят для популяризации Олимпиады среди любителей виртуальных игр.

Пока МОК выпустил только анонс и не раскрыл подробностей об участии в турнире, призах и других деталях.

В пресс-релизе сказано, что в будущем к серии, возможно, присоединятся и футбольная, баскетбольная, теннисная и другие спортивные организации.