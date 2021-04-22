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#Олимпиада #МОК

МОК анонсировал первые соревнования по виртуальным видам спорта. В список игр вошла Gran Turismo

вчера, 15:52

Соревнования называются Олимпийской виртуальной серией (Olympic Virtual Series/OVC). Они пройдут с 13 мая по 23 июня – в преддверии Олимпиады в Токио.

Международный олимпийский комитет (МОК) проведет их в пяти видах спорта при поддержке пяти спортивных федераций и издателей:

  • Бейсбол. Всемирная конфедерация бейсбола и софтбола (WBSC) – eBaseball Powerful Pro Baseball 2020, Konami
  • Велогонки. Международный союз велосипедистов (UCI). Zwift, Zwift Inc.
  • Парусный спорт. Международная федерация парусного спорта (SAS). Virtual Regatta, Virtual Regatta SAS.
  • Автогонки. Международная автомобильная федерация (FIA). Gran Turismo, Polyphony Digital
  • Гребля. В разговоре с The Verge представитель МОК сказал, что подробности появятся позже.

Это первые подобные соревнования, проводимые МОК. В заявлении сказано, что серию проводят для популяризации Олимпиады среди любителей виртуальных игр.

Пока МОК выпустил только анонс и не раскрыл подробностей об участии в турнире, призах и других деталях.

В пресс-релизе сказано, что в будущем к серии, возможно, присоединятся и футбольная, баскетбольная, теннисная и другие спортивные организации.

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Все фото: сайт МОК
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