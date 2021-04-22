Олимпиада
МОК
МОК анонсировал первые соревнования по виртуальным видам спорта. В список игр вошла Gran Turismo
вчера, 15:52
Соревнования называются Олимпийской виртуальной серией (Olympic Virtual Series/OVC). Они пройдут с 13 мая по 23 июня – в преддверии Олимпиады в Токио.
Международный олимпийский комитет (МОК) проведет их в пяти видах спорта при поддержке пяти спортивных федераций и издателей:
- Бейсбол. Всемирная конфедерация бейсбола и софтбола (WBSC) – eBaseball Powerful Pro Baseball 2020, Konami
- Велогонки. Международный союз велосипедистов (UCI). Zwift, Zwift Inc.
- Парусный спорт. Международная федерация парусного спорта (SAS). Virtual Regatta, Virtual Regatta SAS.
- Автогонки. Международная автомобильная федерация (FIA). Gran Turismo, Polyphony Digital
- Гребля. В разговоре с The Verge представитель МОК сказал, что подробности появятся позже.
Это первые подобные соревнования, проводимые МОК. В заявлении сказано, что серию проводят для популяризации Олимпиады среди любителей виртуальных игр.
Пока МОК выпустил только анонс и не раскрыл подробностей об участии в турнире, призах и других деталях.
В пресс-релизе сказано, что в будущем к серии, возможно, присоединятся и футбольная, баскетбольная, теннисная и другие спортивные организации.
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