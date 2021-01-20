Русские клубы отказались от сотрудничества с Fortnite

Fortnite (компания Epic Games) запустила сотрудничество с футбольными клубами. Положительно откликнулись много топов – например, «Манчестер Сити», «Ювентус», «Интер» и еще 20 команд со всего мира. Само сотрудничество подразумевает появление футбольного раздела в игре, герои появятся в форме команд, которые поддержали проект. Еще 20 января в Fortnite появится Кубок Пеле.

Но несколько русских клубов отказались от этого сотрудничества. Об этом рассказал в фейсбуке сотрудник лицензионного агентства IMG Илья Слуцкин:

«Вчера был запущен Fortnite Football, специальный проект внутри игры, позволяющий игрокам использовать формы 23 футбольных клубов со всего мира.

У меня была возможность включить туда 2 клуба из России. Бесплатно и с возможностью дополнительных активаций (типа выпуска футболки с логотипом Fortnite в живом виде).

Я провел переговоры с нашими ведущими клубами. Пара отказалась сразу, пара перешла в формат вялотекущих переговоров и исчезла.

Самый частый запрос от клубов – мы хотим за это денег. Видимо, в голове менеджеров наших клубов до сих пор не сложилось понимание, что пиар на мировом уровне стоит намного больше, чем потенциальные 10 000 евро за лицензию. Так и живем».

Позже Слуцкин удалил пост из ленты.