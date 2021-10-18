«Наши киберспортсмены всегда нацелены на результат». Путин поздравил Team Spirit с победой в главном турнире по Dota 2

На сайте Кремля опубликовано официальное поздравление команды Team Spirit от Владимира Путина. Она победила на The International-2021 – главном турнире по Dota 2.

«На деле доказали, что наши киберспортсмены всегда нацелены на результат и способны покорить любые вершины. Желаю вам новых успехов и всего наилучшего».

В сообщении сказано, что команда показала «яркие лидерские качества и сплоченность», а в финальном матче «сумела сконцентрироваться» и «перехватить инициативу у сильных соперников».