Team Spirit
«Наши киберспортсмены всегда нацелены на результат». Путин поздравил Team Spirit с победой в главном турнире по Dota 2
4 часа назад
На сайте Кремля опубликовано официальное поздравление команды Team Spirit от Владимира Путина. Она победила на The International-2021 – главном турнире по Dota 2.
«На деле доказали, что наши киберспортсмены всегда нацелены на результат и способны покорить любые вершины. Желаю вам новых успехов и всего наилучшего».
В сообщении сказано, что команда показала «яркие лидерские качества и сплоченность», а в финальном матче «сумела сконцентрироваться» и «перехватить инициативу у сильных соперников».
- Team Spirit победила китайскую PSG.LGD в финале. Это первая за десять лет команда из СНГ, победившая на турнире.
- Команду в СМИ называют российской: в ней выступают трое россиян и еще два украинца.
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