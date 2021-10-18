Team Spirit
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#Team Spirit

«Наши киберспортсмены всегда нацелены на результат». Путин поздравил Team Spirit с победой в главном турнире по Dota 2

4 часа назад

На сайте Кремля опубликовано официальное поздравление команды Team Spirit от Владимира Путина. Она победила на The International-2021 – главном турнире по Dota 2.

«На деле доказали, что наши киберспортсмены всегда нацелены на результат и способны покорить любые вершины. Желаю вам новых успехов и всего наилучшего».

В сообщении сказано, что команда показала «яркие лидерские качества и сплоченность», а в финальном матче «сумела сконцентрироваться» и «перехватить инициативу у сильных соперников».

  • Team Spirit победила китайскую PSG.LGD в финале. Это первая за десять лет команда из СНГ, победившая на турнире.
  • Команду в СМИ называют российской: в ней выступают трое россиян и еще два украинца.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
сайт Кремля
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