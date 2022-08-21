Разбираем секрет Нострадамуса – как он стал звездой на века: плохой перевод, водянистый стиль, по 6000 предсказаний в год
Кто такой Нострадамус и чем он занимался кроме предсказаний
О фактах биографии Мишеля де Нотрдама (он позже возьмет латинское Нострадамус) известно не очень много. Он родился в богатой семье, получил медицинское образование и даже изобретал лекарство от чумы (но в медицине оно не получило признания). От чумы погибли первая жена Нострадамуса и два его ребенка.
Но все узнали о Нострадамусе, когда он опубликовал первый альманах с предсказаниями. Специалист по Нострадамусу Эдгар Лерой пишет, что «успех вскружил ему голову» – и для одного года он выпустил однажды больше шести тысяч предсказаний. С 1550-го до смерти в 1566-м Нострадамус публикует в год по 2-3 альманаха с прогнозами на будущее.
Свой статус оракула Нострадамус превратил в бизнес – знать постоянно заказывала у него прогнозы на будущее. Хотя астрологи критиковали Нострадамуса и писали, что он ничего не понимает в астрологии и допускает ошибки.
Но Нострадамус дослужился до должности в королевской семье. Екатерина Медичи доверяла ему и пригласила в королевский дом, когда Нострадамус предсказал, что ее семье грозит опасность. Нострадамус официально стал советником и был личным врачом короля Карла IX.
Почему Нострадамус стал популярным и как устроены его предсказания
Историк и исследователь Нострадамуса Алексей Пензенский пишет, что Нострадамус стал популярен благодаря эпохе Возрождения. Тогда в моду вернулась античность – и популярность к оракулам. Многие деятели эпохи выпускали свои сборники предсказаний (например, Леонардо да Винчи), и главным в этой сфере стал Нострадамус.
Почему именно Нострадамус звезда жанра? Историки считают, что он специально давал своим предсказаниям больше неопределенности. Нострадамус не писал прямо по-французски, что ждет человечество или конкретного человека: использовал запутанный синтаксис, добавлял слова из латыни, итальянского и других языков. Популярная версия – так Нострадамус избегал претензий инквизиции, которая искала ересь.
И Нострадамус писал предсказания в форме четверостиший – возможно, поэтическая форма тоже добавила популярности на фоне обычных прозаических предсказаний. Иногда было даже трудно понять, что Нострадамус предсказывает. Очередное затмение или изменение в мировой политике.
Например, есть такое четверостишье Нострадамуса:
«Юпитер связан с Венерой больше, чем с Луной,
Явившейся во всем своем блеске.
Венера спрятана под белизной Нептуна,
Поражаемый тяжелым копьем Марса».
И у этого предсказания – несколько интерпретаций. Например, историк Андрей Ковалев считает, что тут вообще описывается химическая реакция – и никакого предсказания стих не несет. Но есть и другие варианты расшифровки: Нострадамус тут говорит об усилении Англии и просто о положении планет в небе.
Современные исследователи пишут, что Нострадамус многие сюжеты брал из Библии и адаптировал под свой стиль. Он очень часто играл на страхе конца света и во многих стихах намекал о его предвестниках – например, о лягушках, падающих с неба. Еще одна основная тема предсказаний Нострадамуса – это нашествие мусульман в Европу, усиление влияния Османской империи.
Ответ на самый простой вопрос – почему предсказания Нострадамуса не работают
В массовой культуре Нострадамус стал популярным с середины ХХ века. Тогда бесконечно издаются его предсказания, и позже популярность приобретают интерпретаторы, которые доказывают, что Нострадамус предсказал все: появление Гитлера, высадку на Луну, смерть принцессы Дианы и другие шокирующие мир события. Историки считают, что виноваты слабые переводы на английский – благодаря им мир во многом и узнал о Нострадамусе.
Примерно с того же момента историки серьезно изучают Нострадамуса, доказывая, что никаких внятных предсказаний он не давал – и их интерпретировать можно как угодно. Даже о современных для себя событиях Нострадамус говорит витиевато – и его трудно понять.
В медиа периодически пишут о его актуальных предсказаниях (в основном они связаны с концом света). Сам Нострадамус писал в предисловии к альманаху, что его предсказания «простираются до 3797 года». Но у него мало пророчеств, которые связаны с конкретными датами. Есть, например, стих «1999», но там о конкретных событиях не говорится.
Исследователь Нострадамуса Питер Лемесюрье пишет, что вообще предсказания Нострадамуса часто переписывались в угоду политическому моменту – и сейчас трудно понять, какие стихи принадлежат ему.