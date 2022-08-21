Разбираем секрет Нострадамуса – как он стал звездой на века: плохой перевод, водянистый стиль, по 6000 предсказаний в год

Кто такой Нострадамус и чем он занимался кроме предсказаний

О фактах биографии Мишеля де Нотрдама (он позже возьмет латинское Нострадамус) известно не очень много. Он родился в богатой семье, получил медицинское образование и даже изобретал лекарство от чумы (но в медицине оно не получило признания). От чумы погибли первая жена Нострадамуса и два его ребенка.

Но все узнали о Нострадамусе, когда он опубликовал первый альманах с предсказаниями. Специалист по Нострадамусу Эдгар Лерой пишет, что «успех вскружил ему голову» – и для одного года он выпустил однажды больше шести тысяч предсказаний. С 1550-го до смерти в 1566-м Нострадамус публикует в год по 2-3 альманаха с прогнозами на будущее.

Свой статус оракула Нострадамус превратил в бизнес – знать постоянно заказывала у него прогнозы на будущее. Хотя астрологи критиковали Нострадамуса и писали, что он ничего не понимает в астрологии и допускает ошибки.