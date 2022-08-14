Книга рекордов Гиннесса
#Книга рекордов Гиннесса
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Как работает Книга рекордов Гиннесса: откуда берет деньги, как занести свой рекорд и почему все критикуют жюри

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Книга рекордов Гиннесса появилась как проект пивоваренной компании Guinness. Она разрешила кучу споров двух посетителей ирландского паба, и с 1955 года выпускает книгу с мировыми рекордами в самых разных областях. 

Заметная особенность Книги рекордов – странные и необычные рекорды. Вот характерные примеры:

🌐 Джейки Майли обладает самой большой коллекцией плюшевых медведей (8025 штук);

🌐 Кролик Бини – лучший кролик-баскетболист в мире: за минуту он семь раз забрасывает мяч в корзину;

🌐 Април Чой за минуту сбивает четыре блока в настольной игре Дженга;

🌐 Андрэ Ортольф без помощи рук за минуту съел 716 граммов желе;

🌐 Скай Броберг пролезла всем телом через теннисную ракетку;

🌐 Баю Денгчун бросал игральные карты в арбузы так, чтобы они застряли. За минуту получилось 17 раз;

🌐 Джулиан Чекли сделал самую достоверную копию костюма Бэтмена с 23 встроенными гаджетами, которые реально работают.

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Значит ли это, что попасть в Книгу может каждый, если даже достигнет абсурдного достижения? Кто решает, какой рекорд зафиксировать? Обладателям рекорда платят деньги? Что вообще не так с Книгой Гиннесса? Отвечаем на главные вопросы.

Что сделать, чтобы попасть в книгу рекордов Гиннесса? И через кого фиксируется рекорд?

Через официальный сайт Книги можно подать заявку. Нужно доказать, что вы побили действующий рекорд или сделали что-то такое новое, ради чего стоит добавить новый рекорд. Книга рекордов предупреждает: «Мы требуем, чтобы все наши рекорды были доказуемы, поддавались количественной оценке и могли быть побиты». Другие основные условия рекорда – он не должен угрожать жизни: как людей, так и животных.

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Ок, мы подали заявку. И что дальше? Жюри Книги рекордов рассмотрит заявку в течение 4-6 недель, а затем даст ответ. Еще Книга предлагает услугу быстрого рассмотрения рекорда – Fast Track. За 450 фунтов (34 тысячи рублей) вашу заявку рассмотрят в течение трех дней.

Если рекорд зафиксируют, то его можно зафиксировать просто удаленно (и менее торжественно). Но также вы можете позвать судью Книги рекордов – если оплатите ему дорогу и проживание. Тогда он приедет, вручит вам сертификат об установлении рекорда – и о вас как минимум расскажет официальный сайт Книги.

Еще Книга рекордов фиксирует достижения через свое тв-шоу (транслируется в 18 странах), где часто устраиваются соревнования между претендентами.

Можно ли заработать на рекорде?

Нет, Книга рекордов против финансового стимулирования. Она не будет оплачивать и условия для рекорда. Если вы захотите съесть рекордное количество бургеров за минуту, то деньги на них или спонсора находите вы.

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За что критикуют Книгу рекордов? Бессмысленные рекорды, слабая компетенция жюри, много коммерции

Журналист Брайден Сувари пишет, что в последние годы Книга рекордов теряет свой авторитет – у нее мало качественных экспертов, которые бы разбирались в конкретных областях. Вместо этого Книга обращает внимание на пустяковые рекорды – их может быть миллионы, и поэтому их ценность низкая (например, рекорд в духе удерживания стакана на подбородке).

Сувари обвиняет Книгу рекордов в излишней коммерциализации – чтобы пригласить судью, претенденту на рекорд нужно потратить минимум 800 долларов. Иногда – намного больше. Например, Книга рекордов попросила 15 тысяч фунтов у европейской ассоциации спидраннеров за то, чтобы зафиксировать самое быстрое прохождение игры «Марио». Но на самом мероприятии уже были судьи, которые лучше разбираются в спидранах.  

Главная претензия Сувари – Книга рекордов стала просто брендом, который остается авторитетом по привычке людей. Настоящий крутой рекорд Книга может и не зафиксировать, если к ней не обратиться и не организовать за деньги вручение сертификата.  

Часто Книгу рекордов обвиняют в небрежном отношении рекордов. Например, она не засчитала рекорд женщине, которая «быстрее всех пробежала марафон в костюме медсестры» – потому что Книга посчитала, что ее костюм не соответствует медицинскому. Но под давлением критики Книга признала рекорд.  

 

Все фото: Barcroft Media, zumapress / global look press
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