Как работает Книга рекордов Гиннесса: откуда берет деньги, как занести свой рекорд и почему все критикуют жюри
Книга рекордов Гиннесса появилась как проект пивоваренной компании Guinness. Она разрешила кучу споров двух посетителей ирландского паба, и с 1955 года выпускает книгу с мировыми рекордами в самых разных областях.
Заметная особенность Книги рекордов – странные и необычные рекорды. Вот характерные примеры:
🌐 Джейки Майли обладает самой большой коллекцией плюшевых медведей (8025 штук);
🌐 Кролик Бини – лучший кролик-баскетболист в мире: за минуту он семь раз забрасывает мяч в корзину;
🌐 Април Чой за минуту сбивает четыре блока в настольной игре Дженга;
🌐 Андрэ Ортольф без помощи рук за минуту съел 716 граммов желе;
🌐 Скай Броберг пролезла всем телом через теннисную ракетку;
🌐 Баю Денгчун бросал игральные карты в арбузы так, чтобы они застряли. За минуту получилось 17 раз;
🌐 Джулиан Чекли сделал самую достоверную копию костюма Бэтмена с 23 встроенными гаджетами, которые реально работают.
Значит ли это, что попасть в Книгу может каждый, если даже достигнет абсурдного достижения? Кто решает, какой рекорд зафиксировать? Обладателям рекорда платят деньги? Что вообще не так с Книгой Гиннесса? Отвечаем на главные вопросы.
Что сделать, чтобы попасть в книгу рекордов Гиннесса? И через кого фиксируется рекорд?
Через официальный сайт Книги можно подать заявку. Нужно доказать, что вы побили действующий рекорд или сделали что-то такое новое, ради чего стоит добавить новый рекорд. Книга рекордов предупреждает: «Мы требуем, чтобы все наши рекорды были доказуемы, поддавались количественной оценке и могли быть побиты». Другие основные условия рекорда – он не должен угрожать жизни: как людей, так и животных.
Ок, мы подали заявку. И что дальше? Жюри Книги рекордов рассмотрит заявку в течение 4-6 недель, а затем даст ответ. Еще Книга предлагает услугу быстрого рассмотрения рекорда – Fast Track. За 450 фунтов (34 тысячи рублей) вашу заявку рассмотрят в течение трех дней.
Если рекорд зафиксируют, то его можно зафиксировать просто удаленно (и менее торжественно). Но также вы можете позвать судью Книги рекордов – если оплатите ему дорогу и проживание. Тогда он приедет, вручит вам сертификат об установлении рекорда – и о вас как минимум расскажет официальный сайт Книги.
Еще Книга рекордов фиксирует достижения через свое тв-шоу (транслируется в 18 странах), где часто устраиваются соревнования между претендентами.
Можно ли заработать на рекорде?
Нет, Книга рекордов против финансового стимулирования. Она не будет оплачивать и условия для рекорда. Если вы захотите съесть рекордное количество бургеров за минуту, то деньги на них или спонсора находите вы.
За что критикуют Книгу рекордов? Бессмысленные рекорды, слабая компетенция жюри, много коммерции
Журналист Брайден Сувари пишет, что в последние годы Книга рекордов теряет свой авторитет – у нее мало качественных экспертов, которые бы разбирались в конкретных областях. Вместо этого Книга обращает внимание на пустяковые рекорды – их может быть миллионы, и поэтому их ценность низкая (например, рекорд в духе удерживания стакана на подбородке).
Сувари обвиняет Книгу рекордов в излишней коммерциализации – чтобы пригласить судью, претенденту на рекорд нужно потратить минимум 800 долларов. Иногда – намного больше. Например, Книга рекордов попросила 15 тысяч фунтов у европейской ассоциации спидраннеров за то, чтобы зафиксировать самое быстрое прохождение игры «Марио». Но на самом мероприятии уже были судьи, которые лучше разбираются в спидранах.
Главная претензия Сувари – Книга рекордов стала просто брендом, который остается авторитетом по привычке людей. Настоящий крутой рекорд Книга может и не зафиксировать, если к ней не обратиться и не организовать за деньги вручение сертификата.
Часто Книгу рекордов обвиняют в небрежном отношении рекордов. Например, она не засчитала рекорд женщине, которая «быстрее всех пробежала марафон в костюме медсестры» – потому что Книга посчитала, что ее костюм не соответствует медицинскому. Но под давлением критики Книга признала рекорд.