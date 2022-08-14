Как работает Книга рекордов Гиннесса: откуда берет деньги, как занести свой рекорд и почему все критикуют жюри

Книга рекордов Гиннесса появилась как проект пивоваренной компании Guinness. Она разрешила кучу споров двух посетителей ирландского паба, и с 1955 года выпускает книгу с мировыми рекордами в самых разных областях.

Заметная особенность Книги рекордов – странные и необычные рекорды. Вот характерные примеры:

🌐 Джейки Майли обладает самой большой коллекцией плюшевых медведей (8025 штук);

🌐 Кролик Бини – лучший кролик-баскетболист в мире: за минуту он семь раз забрасывает мяч в корзину;

🌐 Април Чой за минуту сбивает четыре блока в настольной игре Дженга;

🌐 Андрэ Ортольф без помощи рук за минуту съел 716 граммов желе;

🌐 Скай Броберг пролезла всем телом через теннисную ракетку;

🌐 Баю Денгчун бросал игральные карты в арбузы так, чтобы они застряли. За минуту получилось 17 раз;

🌐 Джулиан Чекли сделал самую достоверную копию костюма Бэтмена с 23 встроенными гаджетами, которые реально работают.