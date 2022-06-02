Самое большое растение в мире растет уже 4500 лет и стало крупнее Манхэттена – и это водоросли
1 июня в Австралии был зафиксирован рекорд – найдено самое большое в мире растение. Нет, это не какие-то высоченные хвойные или лиственные деревья. Это водоросли, которые разрослись на огромной площади.
Авторы открытия – экологи из университета Флиндерса. В этом университете сильная кафедра биологии и экологии, которая открыла много видов насекомых в Австралии и посвятила много лет изучению морского дна. Экологи занимались изучением побережья Австралии и в районе Шарк-Бей наткнулись на растение, образованное семенами одного вида водорослей. Растение занимает площадь 200 квадратных км, что почти в 4 раза больше площади острова Манхэттен.
Иностранные медиа выделяют следующие факты:
• Название – Posidonia australis. Если выражаться обычным языком, то это водорослевый сорняк, которым заросла большая часть дикого побережья Австралии (то есть того, которое не расчищается специальной службой).
• Они почти в 465 раз превышают размеры предыдущего рекордсмена. Под размерами в данном случае подразумевается площадь. В сравнение берется группа тополей дрожащих, которые занимают 43 акра в Юте. У водорослей площадь 43 тысячи акров. А вот еще сравнение: это примерно расстояние между Сан-Диего и Лос-Анджелесом
• Растение практически не тронуто руками человека.
• Экологи из университета Флиндерса подозревали, что растение образовано одним саженцем, который появился 4,5 тыс. лет назад. Да, за это время его сильно разнесло вдоль побережья и от него.
• Студент-исследователь Джейн Эджлоу из Университета Западной Австралии заявил, что его люди проверяли догадку коллег университета Флиндерса на образование одним видом водорослей. Для этого Эджлоу и его команда проверили 18 тысяч генетических маркеров. Потом поняли, что экологи из Флиндерса были правы.
• Сейчас в водорослях Posidonia australis живут разные виды животных: черепахи, дельфины, крабы и другие. По словам экологов из университета Флиндерса, они образовали идеальную экосистему.
Вот фото с вертолета:
А вот фото со дна. Некоторые ростки не больше 1 см в длину. Некоторые достигают длины в пару метров.
Posidonia australis – безумно живучий вид водорослей. Он может выживать даже под слоем льда и при сильном течении. Последний фактор, наоборот, помогает ему разрастаться и занимать новые территории. Водные условия в том районе жесткие: помимо сильного течения, там резкие перепады температуры воды (в разное время года она колеблется от +15 до +30 градусов по Цельсию). Водоросли Posidonia australis живут от тысячи до 10 тысяч лет. То есть сейчас растение на побережье Австралии практически достигло середины своей жизни.
Доцент Кэтрин МакМэхон из Университета Эдит Коуэн говорила: «У них разносторонний характер роста, который способствует долгой жизни. Они могут расти или на участках, которые богаты питательными веществами, или на лугах, где есть место для их роста, или вдали от стрессовых мест. Все эти характеристики означают, что если они находятся в правильном месте, они могут сохраняться в течение длительного периода времени».
Исследование конкретно этого участка местонахождения Posidonia australis велось с 2012 года. Им занимались химики, ученые-экологи и даже аэрокосмические службы. Для определения точной площади власти Австралии задействовали спутники, которые засняли территорию.
Старший научный сотрудник Школы биологии Сиднея Элизабет Синклер говорит: «Это уникальный живой организм. Это сорняк, но его нельзя уничтожать. Это достояние природы, которое проживет еще много тысяч лет и займет еще большую территорию. Уникальность этих водорослей в том, что с каждым новым изучением мы открываем для себя что-то новое. Будет забавно, если однажды люди смогут путешествовать во времени и увидят, что маленькое семя в воду бросил какой-нибудь ребенок».