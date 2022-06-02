Самое большое растение в мире растет уже 4500 лет и стало крупнее Манхэттена – и это водоросли

Иностранные медиа выделяют следующие факты:

• Название – Posidonia australis. Если выражаться обычным языком, то это водорослевый сорняк, которым заросла большая часть дикого побережья Австралии (то есть того, которое не расчищается специальной службой).

• Они почти в 465 раз превышают размеры предыдущего рекордсмена. Под размерами в данном случае подразумевается площадь. В сравнение берется группа тополей дрожащих, которые занимают 43 акра в Юте. У водорослей площадь 43 тысячи акров. А вот еще сравнение: это примерно расстояние между Сан-Диего и Лос-Анджелесом

• Растение практически не тронуто руками человека.

• Экологи из университета Флиндерса подозревали, что растение образовано одним саженцем, который появился 4,5 тыс. лет назад. Да, за это время его сильно разнесло вдоль побережья и от него.

• Студент-исследователь Джейн Эджлоу из Университета Западной Австралии заявил, что его люди проверяли догадку коллег университета Флиндерса на образование одним видом водорослей. Для этого Эджлоу и его команда проверили 18 тысяч генетических маркеров. Потом поняли, что экологи из Флиндерса были правы.

• Сейчас в водорослях Posidonia australis живут разные виды животных: черепахи, дельфины, крабы и другие. По словам экологов из университета Флиндерса, они образовали идеальную экосистему.

Вот фото с вертолета: