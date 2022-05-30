Самая старая собака в мире – живет в Каролине и сидит на кошачьей диете

Рекордсменка – той-фокстерьер по кличке Пебблс. Как говорит ее хозяйка Джули Грегори, Пебблс напоминает подростка, который любит тусить ночью, а потом спит весь день. Сон продолжается до пяти часов дня. Еще Грегори рассказывала, что собаке нравится кантри-музыка, а любимых игрушек нет, зато она любит забираться под одеяло. В семье был еще один той-фокстерьер, с ним у Пебблс 24 щенка через в трех разных пометах.

В 2012 году ветеринар посадил Пебблс на диету для кошек. Причина – там больше мясного белка, чем в корме для собак. Грегори отмечает, что у Пебблс всегда было крепкое здоровье, а люди до сих пор не могут в это поверить, ведь они помнят, насколько давно она появилась.

Почему еще все складывается так счастливо? Любовь, внимание и еда – главные составляющие. «Относитесь к своему домашнему животному, как к члену семьи, ведь он это и есть член семьи. Обеспечьте им максимально позитивную жизнь и нужное медицинское обслуживание, кормите свежей едой», – советует Грегори.