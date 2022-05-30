Самая старая собака в мире – живет в Каролине и сидит на кошачьей диете
В апреле 2022 года в Книге рекордов Гиннесса был зафиксирован рекорд возрасту среди живущих собак. Это была 21-летняя чихуахуа по кличке ТобиКейт. Она родилась 9 января 2001 года. Щенка хозяева взяли из приюта.
Узнав об этом, с представителями Книги связались жители Южной Каролины. Их собака родилась 28 марта 2000 года. Теперь есть новый официальный рекорд – 22 года и 50 дней. Он был зарегистрирован 17 мая.
Рекордсменка – той-фокстерьер по кличке Пебблс. Как говорит ее хозяйка Джули Грегори, Пебблс напоминает подростка, который любит тусить ночью, а потом спит весь день. Сон продолжается до пяти часов дня. Еще Грегори рассказывала, что собаке нравится кантри-музыка, а любимых игрушек нет, зато она любит забираться под одеяло. В семье был еще один той-фокстерьер, с ним у Пебблс 24 щенка через в трех разных пометах.
В 2012 году ветеринар посадил Пебблс на диету для кошек. Причина – там больше мясного белка, чем в корме для собак. Грегори отмечает, что у Пебблс всегда было крепкое здоровье, а люди до сих пор не могут в это поверить, ведь они помнят, насколько давно она появилась.
Почему еще все складывается так счастливо? Любовь, внимание и еда – главные составляющие. «Относитесь к своему домашнему животному, как к члену семьи, ведь он это и есть член семьи. Обеспечьте им максимально позитивную жизнь и нужное медицинское обслуживание, кормите свежей едой», – советует Грегори.
«Пебблс прошла с нами через все: взлеты и падения, хорошие и плохие времена, она всегда была маяком в нашей жизни. Мы любим ее больше всего на свете».