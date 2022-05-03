Жители Рима сами вводят комендантский час – из-за диких кабанов: они выбегают на улицы и даже нападают на людей
Осенью 2021 года появились сообщения о том, как по улицам Рима бродят дикие кабаны. Многие жители показывали в соцсетях, как они разгуливают по центру города в поисках пищи.
• В городских парках обитает несколько тысяч диких кабанов. Власти региона даже запустили в 2019 году программу по их отлову, так как их стало слишком много.
• Один из владельцев кафе рассказывал, как кабаны ходили на его веранду, а его сестра столкнулась сразу с тремя десятками кабанов у своего обувного магазина.
• В городе кабаны совершенно не боятся ни пешеходов, ни интенсивного движения. Считается, что примерно десять тысяч ДТП в Италии совершается именно из-за кабанов.
• Жители говорят, что в некоторых районах такая ситуация происходит уже несколько лет. Кабаны часто атакуют мусорные контейнеры.
• Одна женщина отдала им сумку с продуктами после того, как они ее окружили и пытались забрать продукты. Момент попал на видео:
Спустя полгода ситуация никак не улучшилось. Стало даже хуже. Теперь в отдельных районах на севере Рима жители устроили собственный комендантский час. Они строго рекомендуют не выходить на улицу и не выгуливать собак после 20:30.
Это случилось после инцидента с пострадавшей женщиной, которая выгуливала собаку и выносила мусор. Она увидела поросят и обратила внимание, как пристально ее оглядывает кабаниха. Женщина схватила собаку и пыталась бежать. Кабаниха напала на нее, женщина упала: «Она была у меня на голове. Я закричала, и моя собака меня защитила. Рядом еще было семь поросят, но они не нападали».
Женщина обратилась в больницу с травмами колена и лица – ее подобрал человек на машине.
Житель района Балдуина объяснил договоренность о комендантском часе: «Вечером если кто-то пострадает, а помочь будет некому, пострадавший так и останется лежать неизвестно сколько времени».
Власти Рима отреагировали на инцидент с женщиной: оградили территорию центрального парка, наладили регулярный сбор мусора.
Директор отдела диких животных в организации по защите прав отметил, что нападение на людей может происходить только в том случае, если кабаны чувствуют угрозу источнику пищи или потомству. И объяснил: «Если кабан окажется рядом с полным мусорным баком и к нему приблизится человек, он постарается устранить угрозу для источника пищи. Главная проблема в Риме заключается в том, что она просто не решается».