Жители Рима сами вводят комендантский час – из-за диких кабанов: они выбегают на улицы и даже нападают на людей

Осенью 2021 года появились сообщения о том, как по улицам Рима бродят дикие кабаны. Многие жители показывали в соцсетях, как они разгуливают по центру города в поисках пищи.

• В городских парках обитает несколько тысяч диких кабанов. Власти региона даже запустили в 2019 году программу по их отлову, так как их стало слишком много.

• Один из владельцев кафе рассказывал, как кабаны ходили на его веранду, а его сестра столкнулась сразу с тремя десятками кабанов у своего обувного магазина.

• В городе кабаны совершенно не боятся ни пешеходов, ни интенсивного движения. Считается, что примерно десять тысяч ДТП в Италии совершается именно из-за кабанов.

• Жители говорят, что в некоторых районах такая ситуация происходит уже несколько лет. Кабаны часто атакуют мусорные контейнеры.

• Одна женщина отдала им сумку с продуктами после того, как они ее окружили и пытались забрать продукты. Момент попал на видео: