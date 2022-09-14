Как школьная олимпиада «Русский медвежонок» собирала до 3 млн участников и стала мемом – и куда это исчезло

«Русский медвежонок» – массовый популярный конкурс для школьников, который в нулевые знал каждый и который с рассветом соцсетей, культуры мемов и ностальгии стал поводом для шуток. Повзрослевшие участники вдруг вспомнили, что у них есть грамоты с конкурса и задались вопросом: что вообще они дали?

Ведь в детстве так волновались, когда участвовали в «Русском медвежонке», а сейчас что оказалось – это все было зря? И эти грамоты даже не помогут поступить в университет? 😱

Дальше – история олимпиады. Но также вы можете и ответить на вопросы «Русского медвежонка» в тесте.