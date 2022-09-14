Как школьная олимпиада «Русский медвежонок» собирала до 3 млн участников и стала мемом – и куда это исчезло
«Русский медвежонок» – массовый популярный конкурс для школьников, который в нулевые знал каждый и который с рассветом соцсетей, культуры мемов и ностальгии стал поводом для шуток. Повзрослевшие участники вдруг вспомнили, что у них есть грамоты с конкурса и задались вопросом: что вообще они дали?
Ведь в детстве так волновались, когда участвовали в «Русском медвежонке», а сейчас что оказалось – это все было зря? И эти грамоты даже не помогут поступить в университет? 😱
Дальше – история олимпиады. Но также вы можете и ответить на вопросы «Русского медвежонка» в тесте.
А в 2022-м, на волне мемов, канал СТС к выходу сериала «Классная Катя» запустил чат-бота. Если вы покажете свой грамоту с «Русским медвежонком», то получите приз. «Наконец-то пригодился!»
Как появился «Русский медвежонок» – это адаптация школьной олимпиады от математика из Австралии
Школьные олимпиады пришли в Россию в середине 90-х. Их лидером был Питер ОʼХэллоран – австралийский математик, который придумал конкурс «Кенгуру». В нем тоже участвовало много российских школьников, но более популярным конкурсом стал «Русский медвежонок». Его придумал тоже математик – школьный учитель Игорь Рубанов. Но конкурс был посвящен русскому языку, в котором участвуют школьники 2-11 классов и учащиеся колледжей.
Рубанов с начала 90-х искал талантливых школьников, поощрял тех, кто нестандартно решал математические задания. Эти принципы коснулись и правил «Русского медвежонка» – задания сделаны креативно и нацелены на тех школьников, которые не зубрят, а креативно думают. Рубанов сравнивает «Русского медвежонка» с «Что? Где? Когда?», хотя в его конкурсе, в отличие от ЧГК, все же есть варианты ответов.
С 2000-го «Русский медвежонок» проходит ежегодно осенью. В пиковые годы популярности в нем участвовало до трех миллионов школьников в России. Сам конкурс устроен просто: школьники должны за 90 минут ответить на тестовые вопросы. Лучшим вручаются медали, грамоты, книги.
Как сейчас живет «Русский медвежонок»: платное участие и снижение интереса
«Русский медвежонок» – это частный проект, поэтому участие в нем платное. Оно стоит 90-105 рублей в зависимости от региона.
Рубанов платит деньги команде филологов (12 человек), также задания составляют сторонние лингвисты. Для одного конкурса составляют тесты 20-30 человек. Они целый год ищут вопросы, потому что их сложно подобрать для формата тестов: чтобы нельзя было выбрать ответ методом исключения.
«Русский медвежонок» – одна из первых школьных олимпиад, которая ставит не на хардкорные вопросы, а на сообразительность и быстроту выбора ответа.
Но в 2013 году появился закон, который устанавливает, что вся образовательная деятельность в России проходит за бюджетный счет. Поэтому «Русский медвежонок» остался в основном только в частных школах и тех государственных, где, по словам Рубанова, «директоры посмелее».
Из-за финансирования «Русского медвежонка» у Рубанова были проблемы. В 2017-м следствие проводило обыск в Центре дополнительного образования одаренных школьников, где Рубанов один из руководителей. Заявители считали, что Рубанов забирал из Центра деньги себе. Это доказано не было, но Рубанов все равно изменил систему финансирования, и его Центр больше не имеет отношения к «Русскому медвежонку».
В 2021-м в «Русском медвежонке» участвовало примерно 800 тысяч человек, хотя раньше речь шла всегда о миллионах. В ноябре 2022-го состоится конкурс. Возможно, в нем поучаствуют больше людей – потому что нет коронавирусных ограничений, которые тоже в последние два года влияли на численность участников.