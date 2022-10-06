Что надо знать о лауреате Нобелевской премии-2022 по литературе Анни Эрно – быстрый гайд: 82 года, темы сексуальности и абортов, поддержка левых

📖 На выборах президента Франции Эрно поддерживала Жана-Люка Меланшона – лидера «Левой партии», считая, что он олицетворяет собой молодую Францию. На двух выборах Меланшон занимал четвертое место, на последних – в 2022 году – третье. Теперь он поддерживает Эрно. «Плачем от счастья. Франкоязычная литература говорит с миром на изящном языке, а не на языке денег», – реплика Меланшона в твиттере после присуждения Эрно нобелевской премии.

📖 Эрно поддерживает движение «желтые жилеты», которое выступало с протестами из-за увеличения цен на топливо, за снижение налогов и повышение минимальной заработной платы. Она обвиняла президента Эммануэля Макрона в пренебрежении и высокомерии. Эрно уверена, что во Франции стремление к социальному равенству – часть фундамента республики, оно выражено более ярко, чем в Великобритании или Германии.

📖 Одно из основных произведений – «Событие», оно было написано в 2000 году. Эрно забеременела в 23 года – за четыре года до легализации противозачаточных таблеток и за 12 лет до закона Симоны Вейль, разрешающего искусственное прерывание беременности. Эрно рассказывала о нескольких месяцах, во время которых она скрывала беременность, ждала помощи от знакомых или врачей, пыталась делать аборт сама. При написании романа она опиралась на записи в дневнике.

«Событие» на русском языке было опубликовано в феврале 2022-го.