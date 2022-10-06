Что надо знать о лауреате Нобелевской премии-2022 по литературе Анни Эрно – быстрый гайд: 82 года, темы сексуальности и абортов, поддержка левых
Нобелевская премия по литературе в 2022 году досталась французской писательнице Анни Эрно. В твиттере премии написано, что ее работы написаны простым языком и бескомпромиссны, а сама она верит в освободительную силу литературы.
Что еще отметила академия – «мужество и клиническую остроту, с которыми Эрно раскрывает корни, отчужденность и коллективные ограничения личной памяти».
📖 Анни Эрно родилась спустя ровно год после начала Второй мировой войны – 1 сентября 1940-го. Нобелевскую премию она получила в 82-летнем возрасте. Фактически при ее жизни было множество событий и эпох, включая окончание Второй мировой войны, «Холодную войну», распад СССР и объединение Германии. В самой Франции при ее жизни правило 11 президентов.
📖 Эрно пишет с 1974 года. Пару премий она получила в 1970/1980-х, но сразу 12 было за последние 14 лет – начиная с 2008-го. Это неудивительно, потому что ее творчество именно в этот период стало более актуальным.
📖 Все книги Эрно – автобиографические. Мария Красовицкая, переводившая книги, также отмечала: «Во всех книгах в той или иной мере присутствует тема сексуальности. Вообще Эрно за свою жизнь столкнулась практически со всем негативным в этой сфере – запрет на сексуальное проявление, ненависть к своему телу, насилие, осуждение, нежелательная беременность, аборт, роль любовницы…»
📖 На выборах президента Франции Эрно поддерживала Жана-Люка Меланшона – лидера «Левой партии», считая, что он олицетворяет собой молодую Францию. На двух выборах Меланшон занимал четвертое место, на последних – в 2022 году – третье. Теперь он поддерживает Эрно. «Плачем от счастья. Франкоязычная литература говорит с миром на изящном языке, а не на языке денег», – реплика Меланшона в твиттере после присуждения Эрно нобелевской премии.
📖 Эрно поддерживает движение «желтые жилеты», которое выступало с протестами из-за увеличения цен на топливо, за снижение налогов и повышение минимальной заработной платы. Она обвиняла президента Эммануэля Макрона в пренебрежении и высокомерии. Эрно уверена, что во Франции стремление к социальному равенству – часть фундамента республики, оно выражено более ярко, чем в Великобритании или Германии.
📖 Одно из основных произведений – «Событие», оно было написано в 2000 году. Эрно забеременела в 23 года – за четыре года до легализации противозачаточных таблеток и за 12 лет до закона Симоны Вейль, разрешающего искусственное прерывание беременности. Эрно рассказывала о нескольких месяцах, во время которых она скрывала беременность, ждала помощи от знакомых или врачей, пыталась делать аборт сама. При написании романа она опиралась на записи в дневнике.
«Событие» на русском языке было опубликовано в феврале 2022-го.
📖 В 2021-м вышел одноименный фильм режиссера Одри Диван, снятый как раз по роману Эрно. У фильма были сдержанные оценки. Тем более неожиданной была награда венецианского фестиваля – именно «Событие» получило «Золотого льва», хотя изначально фильм никак не считался фаворитом.