Разбираем миф про Нобеля и измену жены с математиком: на самом деле там все сложнее, а ответы про премию прописаны в завещании
Нобелевская премия постоянно вручается в пяти категориях: физика, медицина, химия, литература, мир. Рядом идет награда за достижения в области экономических наук, но там выбор лауреата просто происходит по тем же принципам. Люди удивляются, почему Нобелевская премия не предусмотрена в математике. Есть даже известный миф об измене жены Нобеля.
Разбираем теорию с изменой жены Нобеля: была ли вообще жена и как все это связано с математикой
Популярное объяснение, почему не существует Нобелевской премии по математике, сводится к личной жизни Альфреда Нобеля. Жена (имя никогда не упоминается) якобы изменила ему с математиком Миттаг-Леффлером. Тот был перспективным и умным человеком. Он сразу стал бы главным претендентом на Нобелевскую премию. Поэтому Нобель не учредил эту премию.
Надо понимать, что по всем фактам теории нет никаких подтверждений:
- Миттаг-Леффлер и Нобель враждовали – это не доказано;
- Жена/девушка/невеста/любовница Нобеля ему изменила – это не доказано;
- Миттаг-Леффлер обязательно получил бы Нобелевскую премию – это не доказано;
- Альфред Нобель не любил математику и не воспринимал ее всерьез – это не доказано.
Геста Миттаг-Леффлер был членом Шведской королевской академии наук. Она отвечает за вручение Нобелевской премии по физике и химии. В 1903 году Миттаг-Леффлер повлиял на выбор лауреатов Нобелевской премии за достижения в области физики. Тогда он убедил всех остальных проголосовать за Марию и ее мужа Пьера Кюри. Альфред Нобель к тому моменту уже умер.
Главное: Альфред Нобель никогда не женился. Уже этот факт опровергает миф об измене. В некоторых вариантах жена заменяется на невесту и любовницу. История может быть связана с его отношениями с Софи Хесс. Между ними действительно велась любовная переписка – там Нобель показывал себя параноиком и ревнивым человеком. Но затем Нобель даже завещал ей деньги.
Во многих рассказах о жизни Нобеля упоминается еще один случай, связанный с девушкой. В молодости он влюбился в датчанку Анну Десри – они познакомились в Санкт-Петербурге. Та якобы отвергла Нобеля. Его первая любовь вообще умерла от туберкулеза. Жениться на актрисе Саре Бернар его отговорила мать. Связь всех этих женщин с Миттаг-Леффлером не доказана.
Зато в материалах о жизни Альфреда Нобеля упоминается необычный случай. Математик Франц Лемарж загадал Нобелю математическую задачу на салфетке. Нобель разнервничался, отказался ее решать и просто ушел. Это стало еще одной причиной для теорий, почему Нобелевская премия не вручается по математике. Но вряд ли могло реально повлиять на итоговое мнение Нобеля.
В биографии Нобеля прописано, что иногда он бывал отчаянно одинок. Но у Альфреда Нобеля была близкая подруга. Более 20 лет он находился в переписке с Бертой фон Зутнер (девичья фамилия – Кински). Об этом даже написаны отдельные книги. Считается, что именно она настояла на завещании Альфреда Нобеля, где он прописал детали вручения Нобелевской премии.
Она же стоит и за учреждением Нобелевской премии мира, которую сама получила в 1905 году за развитие движений за мир. Нобель взял эту женщину на работу по объявлению, но уже через восемь дней она уехала с возлюбленным в Грузию. Позже она постоянно присылала Нобелю письма – тот советовался с ней, обсуждал мироустройство и людской вклад в развитие науки.
На сайте Нобелевской премии есть подборка главных событий из жизни Альфреда Нобеля. Там упоминается в том числе и его знакомство с Бертой фон Зутнер. Это единственная женщина, повлиявшая на его восприятие мира. Уже в 42 года Нобель называл себя пожилым человеком. Он серьезно думал о свадьбе и отношениях только в юности – потом это отошло на второй план.
Берта фон Зутнер против математики точно ничего не имела.
Почему математики нет в списке Нобеля – возможные объяснения
На сайте Нобелевской премии есть раздел с часто задаваемыми вопросами. Там упоминается официальное объяснение, почему нет Нобелевской премии по математике, технике и другим категориям. Альфред Нобель в завещании четко изложил только пять категорий. Даже премия в области экономических наук учреждена только в память о нем – и она не стала Нобелевской.
В том же завещании прописано, что Нобелевская премия должна вручаться тем, кто принес наибольшую пользу человечеству. Нобель сделал акцент на физику, химию и литературу, потому что сам проявлял к ним интерес с самого детства. Он не видел у математики реальной практической пользы. Поэтому просто не подумал о том, что за нее нужна премия такого уровня.
Нобель завещал, что большая часть его состояния должна инвестироваться в надежные ценные бумаги. С доходов от них финансируется Нобелевская премия. Отсутствие математики связывается еще и с тем, что Нобель не рассчитывал на большое количество наград. Напоминаем: лауреат Нобелевской премии получает диплом, медаль и деньги (сейчас – 900 тысяч долларов).
Математические вычисления все равно используются в физике и химии. На это обращали внимание люди, оценивавшие отсутствие математики в списке Нобеля. В математике существует собственная награда. Филдсовская медаль вручается раз в четыре года на международном математическом конгрессе. Ее могут получить молодые математики в возрасте до 40 лет.