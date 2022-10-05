Разбираем миф про Нобеля и измену жены с математиком: на самом деле там все сложнее, а ответы про премию прописаны в завещании

Разбираем теорию с изменой жены Нобеля: была ли вообще жена и как все это связано с математикой

Популярное объяснение, почему не существует Нобелевской премии по математике, сводится к личной жизни Альфреда Нобеля. Жена (имя никогда не упоминается) якобы изменила ему с математиком Миттаг-Леффлером. Тот был перспективным и умным человеком. Он сразу стал бы главным претендентом на Нобелевскую премию. Поэтому Нобель не учредил эту премию.

Надо понимать, что по всем фактам теории нет никаких подтверждений:

Миттаг-Леффлер и Нобель враждовали – это не доказано;

Жена/девушка/невеста/любовница Нобеля ему изменила – это не доказано;

Миттаг-Леффлер обязательно получил бы Нобелевскую премию – это не доказано;

Альфред Нобель не любил математику и не воспринимал ее всерьез – это не доказано.

Геста Миттаг-Леффлер был членом Шведской королевской академии наук. Она отвечает за вручение Нобелевской премии по физике и химии. В 1903 году Миттаг-Леффлер повлиял на выбор лауреатов Нобелевской премии за достижения в области физики. Тогда он убедил всех остальных проголосовать за Марию и ее мужа Пьера Кюри. Альфред Нобель к тому моменту уже умер.