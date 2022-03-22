Секреты романа «Мастер и Маргарита»: Булгаков сжег первую версию, потерял в финале персонажа и постоянно путал внешность Мастера
1. Булгаков писал «Мастера и Маргариту» 12 лет. Он начал в 1928 году (первые названия: «Копыто инженера», «Мания фурибунда»). Но сжег первую редакцию романа после запрета его пьес в СССР. Булгаков оставил только несколько страниц: «Чтобы доказать, что такой роман был». После этого Булгаков хотел эмигрировать из страны, но передумал после разговора со Сталиным. В 1932-м Булгаков опять возвращается к написанию мистического романа, в 1936-м дает ему название «Фантастический роман», а еще через два года придумывает финальное название – «Мастер и Маргарита».
2. Исследователи восстановили первую редакцию «Мастера и Маргариты». Там фигурировало большинство персонажей, которые появятся в следующих редакциях. Но персонажей Мастера и Маргариты в первой версии романа не было.
3. Впервые «Мастер и Маргарита» полностью опубликован в 1967-м в эмигрантском издательстве. До этого жена Булгакова Елена пыталась опубликовать роман через помощника Сталина, но не вышло: после войны вся литература вне советской идеологии критиковалась и почти не допускалась до печати. В СССР роман «Мастер и Маргарита» впервые опубликован только в 1966 году в журнале «Москва» (благодаря писателю Константину Симонову), но с существенными сокращениями (минус 12% всего текста). Полная версия тиражом 30 тысяч экземпляров вышла через семь лет.
4. Вероятно, Булгаков при описании Маргариты вдохновлялся третьей женой Еленой. Их объединяет «косящий разрез глаз» и темные волосы. Анна Ахматова в стихе называет Елену Булгакову колдуньей, а она сама любила шутить на тему собственной таинственности: однажды Булгакова сказала, что на метле добралась до гостей так быстро.
5. Как Булгаков придумал Кота Бегемота? Тут есть несколько версий. Самая очевидная – Булгакова вдохновил его огромный серый кот Флюшка. Эту версию подтверждает жена. Точно известно, что Булгаков оставлял пометки в книге «История сношений человека с дьяволом». Там описано, как французскую игуменью охватили бесы. И одного из них звали Бегемотом: «Этот бес изображался в виде чудовища со слоновой головой, с хоботом и клыками. Руки у него были человеческого фасона, а громаднейший живот, коротенький хвостик и толстые задние лапы, как у бегемота, напоминали о носимом им имени».
6. Мастер – это Булгаков? Можно найти много сходств. Их травят газеты, они оба сжигают рукописи. Мастер и Булгаков живут в жестком и абсурдном мире и жертвуют собой ради искусства. Литературный критик Борис Гаспаров пишет: «Он чувствует себя брошенным в этот мир всемогущей высшей силой, которая наблюдает за ним и в любой момент может оказать чудесную помощь, но которая оказывается также способной отречься и предать его, обрекая на гибель».
7. Иешуа – это Иисус Христос? Он, конечно, был прототипом, но Булгаков пишет об Иешуа, заметно отклоняясь от библейских канонов. Иешуа – обычный человек, никого не исцеляет и не воскрешается. Есть версия, что Иешуа – это и вовсе Антихрист. Богослов Андрей Кураев считает, что Иешуа – это версия Иисуса от дьявола (Воланда). Через Мастера Воланд специально описывает Иисуса как обычного бродягу-проповедника.
8. Булгаков непоследователен при описании внешности Мастера. Он то блондин, то брюнет. Колеблется и его возраст (от 35 до 38). А в течение одного дня у Мастера появляется даже борода. Утром он выбрит, а ночью: «Какой-то не то больной, не то не больной, а странный, бледный, обросший бородой».
9. Что значит слово «МАССОЛИТ?». Это не конкретная аббревиатура, Булгаков ее не расшифровывает. Скорее, это пародия на кучу аббревиатур, которые заполнили советскую жизнь. Обычно она расшифровывается как «Массовая литература» и «Мастерская социалистической литературы». В ранних версиях романа были другие названия для общества писателей: «Вседрупис» (Всемирное дружество писателей), «Всемиопис» (Всемирное объединение писателей) и другие.
10. «Нехорошая квартира» – это квартира №50 в доме 10 по Большой Садовой. Булгаков жил там в начале 20-х, и, по описаниям его первой жены, это очень некомфортное место. Семь шумных комнат и вламывающиеся в комнату Булгакова мужчины – они путали его дверь с соседней комнатой проститутки.
Еще по соседству постоянно кричала на ребенка женщина по имени Аннушка. Да, именно ее имя Булгаков взял для девушки, которая прольет масло. Елена Булгакова писала: «Сухонькая женщина, прозванная Чумой, мелькавшая ежедневно то с бидоном, то с сумкой, постоянно тревожит его [Булгакова] воображение».
11. Изначально в романе имя Воланда писалось латиницей – D-r Theodor Voland. В окончательной редакции Булгаков отказался от латиницы. Имя Воланда Булгаков взял из «Фауста» Гете. Оно там упоминается один раз, когда Мефистофель просит нечисть дать ему дорогу: «Дворянин Воланд идет!»
12. Описывая бал у Сатаны, Булгаков делает много отсылок к реальному балу. Его организовывал посол из США Уильям Буллит. Вечеринка называлась Весенний фестиваль, и на нее пришла вся московская элита.
Посол Чарльз Тейер описывал уровень безумия и шика там: «Мы достали тысячу тюльпанов в Хельсинки, заставили до времени распуститься множество березок и устроили в одном конце столовой подобие колхоза с крестьянами, играющими на аккордеоне, танцовщиками и всяческими детскими развлечениями— птицами, козлятами и парой маленьких медвежат».
13. В финальной сцене Мастер, Маргарита, Воланд и его свита покидают Москву. Но почему-то в этой сцене нет вампирши Геллы. Елена Булгакова призналась литературоведу Владимиру Лакшину: «Миша забыл Геллу!»
14. В СССР многие режиссеры хотели экранизировать «Мастера и Маргариту». Например, Эльдар Рязанов и Элем Климов. Режиссер Владимир Наумов рассказывал, что тоже задумывался об экранизации, но как-то ему приснилась Елена Булгакова: в этом сне она сказала, что фильма не будет. И Наумов передумал.
До распада СССР роман экранизировали только иностранные режиссеры: Анджей Вайда, Александр Петрович и Мацей Войтышко.
В России по «Мастеру и Маргарите» выходили фильм и телесериал. Сериал 2005 года от Владимира Бортко посмотрели в России 40 миллионов человек.
В 2023 году должен выйти новый фильм по роману – «Воланд».
Первый трейлер нового фильма по «Мастеру и Маргарите»: в нем Мастера допрашивают следователи, а Гелла танцует на балу
15. Булгаков дописал роман, но редактировал его до самой смерти. В конце жизни из-за болезни он почти ослеп, и новые правки под диктовку Булгакова вносила жена Елена. Одна из тетрадей с этими корректировками и комментариями пропала, поэтому финальный текст имеет несостыковки и разные интерпретации.