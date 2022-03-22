Секреты романа «Мастер и Маргарита»: Булгаков сжег первую версию, потерял в финале персонажа и постоянно путал внешность Мастера

1. Булгаков писал «Мастера и Маргариту» 12 лет. Он начал в 1928 году (первые названия: «Копыто инженера», «Мания фурибунда»). Но сжег первую редакцию романа после запрета его пьес в СССР. Булгаков оставил только несколько страниц: «Чтобы доказать, что такой роман был». После этого Булгаков хотел эмигрировать из страны, но передумал после разговора со Сталиным. В 1932-м Булгаков опять возвращается к написанию мистического романа, в 1936-м дает ему название «Фантастический роман», а еще через два года придумывает финальное название – «Мастер и Маргарита».

2. Исследователи восстановили первую редакцию «Мастера и Маргариты». Там фигурировало большинство персонажей, которые появятся в следующих редакциях. Но персонажей Мастера и Маргариты в первой версии романа не было.

3. Впервые «Мастер и Маргарита» полностью опубликован в 1967-м в эмигрантском издательстве. До этого жена Булгакова Елена пыталась опубликовать роман через помощника Сталина, но не вышло: после войны вся литература вне советской идеологии критиковалась и почти не допускалась до печати. В СССР роман «Мастер и Маргарита» впервые опубликован только в 1966 году в журнале «Москва» (благодаря писателю Константину Симонову), но с существенными сокращениями (минус 12% всего текста). Полная версия тиражом 30 тысяч экземпляров вышла через семь лет.

4. Вероятно, Булгаков при описании Маргариты вдохновлялся третьей женой Еленой. Их объединяет «косящий разрез глаз» и темные волосы. Анна Ахматова в стихе называет Елену Булгакову колдуньей, а она сама любила шутить на тему собственной таинственности: однажды Булгакова сказала, что на метле добралась до гостей так быстро.