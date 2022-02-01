Первый трейлер нового фильма по «Мастеру и Маргарите»: в нем Мастера допрашивают следователи, а Гелла танцует на балу
Universal Pictures Russia выложила первый тизер «Воланда» по роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Премьера запланирована на 1 января 2023 года.
В фильме рассказана история писателя, живущего в Москве в 1930-х годах. Его карьера рушится из-за скандала, а сам он становится изгоем в литературном мире. После этого он встречает Маргариту, которая вдохновляет его на новый роман о людях из его окружения, в том числе об иностранце Воланде.
Во время работы над книгой автор перестает различать реальность и вымысел. Судя по трейлеру, историей писателя интересуются следователи, уверенные, что «никакого Воланда не существует».
Авторы фильма не хотели браться за фильм из-за репутации романа. Но согласились, когда нашли «подход»
«Марс Медиа» анонсировала фильм в апреле 2021 года, съемки прошли летом и осенью того же года. Режиссером стал Михаил Локшин («Серебряные коньки», над сценарием он работал вместе с Романом Кантором («Серебряные коньки», «Эпидемия», «Анна К.»).
Кантор рассказывал в интервью, что изначально они не хотели браться за адаптацию. «У романа Булгакова репутация произведения, по которому никто не смог поставить удачный фильм», – говорил он. Но когда Локшин и Кантор придумали подходящий «поход к истории», «концепцию, которая может стать рамкой для современного кино» – они согласились. Подробностей об этой концепции сценарист не раскрыл.
На роль Воланда утвердили немца Аугуста Диля – чтобы фильм был ближе к роману
Исполнителей главных ролей авторы объявили еще до начала съемок: Мастера сыграет Евгений Цыганов («Дети Арбата», «Брестская крепость»), Маргариту – Юлия Снигирь («Новый папа», «Великая»).
Из анонса имени актера, сыгравшего Воланда, авторы сделали отдельный инфоповод. Изначально они раскрыли только, что это будет иностранец, как и герой Булгакова. А во время съемок стало известно, что роль досталась немцу Аугусту Дилю («Тайная жизнь», «Бесславные ублюдки»).
«Мы довольно рано приняли решение, что наш Воланд должен ближе соответствовать образу из романа, такому, каким его придумал Булгаков. В описании романа он иностранец с немецким акцентом, на вид лет сорока с лишним», – говорил Кантор после объявления Диля.
Сам актер сказал в интервью, что исполнял роль на немецком языке, а потом озвучил ее на русском. «Конечно же, Воланд — это вызов. Да и весь фильм. Как и то, что я, немец, играю эту роль в России. Но я люблю вызовы, риски — это для меня самое интересное».
Фильм отличается от романа Булгакова. Но насколько сильно, пока непонятно
- Изначально планировалось назвать проект «Мастер и Маргарита», но потом название поменяли на «Воланда». Кантор говорил, что в фильме Воланду отвели «еще большую роль», чем в книге.
- Известно, что в фильме, как и в романе, будет несколько уровней реальности. Но какие это уровни, помимо Москвы 1930-х, неизвестно.
- Диль объяснял, что в романе нет главного героя, а в фильме он обязательно должен быть: «Иначе зритель не будет знать, с кем себя ассоциировать». Поэтому главным героем будет Мастер, его антагонистом – Воланд.