Первый трейлер нового фильма по «Мастеру и Маргарите»: в нем Мастера допрашивают следователи, а Гелла танцует на балу

В фильме рассказана история писателя, живущего в Москве в 1930-х годах. Его карьера рушится из-за скандала, а сам он становится изгоем в литературном мире. После этого он встречает Маргариту, которая вдохновляет его на новый роман о людях из его окружения, в том числе об иностранце Воланде.

Во время работы над книгой автор перестает различать реальность и вымысел. Судя по трейлеру, историей писателя интересуются следователи, уверенные, что «никакого Воланда не существует».

Авторы фильма не хотели браться за фильм из-за репутации романа. Но согласились, когда нашли «подход»

«Марс Медиа» анонсировала фильм в апреле 2021 года, съемки прошли летом и осенью того же года. Режиссером стал Михаил Локшин («Серебряные коньки», над сценарием он работал вместе с Романом Кантором («Серебряные коньки», «Эпидемия», «Анна К.»).