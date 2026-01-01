Мастер и Маргарита

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Роман М.А. Булгакова
Годы написания
1928-1940
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Материалы
Секреты романа «Мастер и Маргарита»: Булгаков сжег первую версию, потерял в финале персонажа и постоянно путал внешность Мастера
#Михаил Булгаков
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