Джордж Мартин

Дата рождения
20 сентября 1948 г.
Инфо
Современный американский писатель-фантаст, сценарист, продюсер и редактор, лауреат многих литературных премий
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Материалы
Джордж Мартин уже 12 лет пишет продолжение для «Игры престолов» «Ветра зимы» – фанаты злятся, а он сам заработал десятки млн на тв-правах
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#Джордж Мартин
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