Чебурашка

Инфо
Персонаж, придуманный писателем Эдуардом Успенским в 1966 г.
Озвучивание
Клара Румянова, Лариса Брохман
Лента
Материалы
Материалы
Почему Чебурашка стал суперзвездой в Японии: три отдельных мультфильма, любовь к грусти и одиночеству
#Чебурашка
Все материалы