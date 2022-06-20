Почему Чебурашка стал суперзвездой в Японии: три отдельных мультфильма, любовь к грусти и одиночеству

Как Чебурашка пришел в Японию, стал своим и попал под спор об авторских правах

Рассказы Эдуарда Успенского о приключениях Чебурашки и Крокодила Гены перевела писательница Хироко Кодзима. В 2018 году она приезжала в Россию и презентовала книгу в футболке с Чебурашкой.

Кодзима (она жила и училась в СССР) говорит, что поняла Чебурашку как историю о сироте, которую Успенский отразил, видя вокруг много детей без родителей: странного и потерянного ребенка, который выглядит как инопланетное существо.

Мультик о Чебурашке попал в Японию в начале 70-х и показывался как пример популярного искусства в СССР. Бум Чебурашки в Японии впервые замечен в начале двухтысячных, из-за чего в интернете сложилась байка, что впервые «Чебурашка» показан в Японии в 2001 году – маленький кинотеатр не вместил всех желающих, в стране началась мания по советскому мультику. Неизвестна правдивости этой байки, но есть данные, что в 2001-м «Чебурашку» посмотрело семь миллионов японцев.