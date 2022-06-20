Почему Чебурашка стал суперзвездой в Японии: три отдельных мультфильма, любовь к грусти и одиночеству
Необычный факт, о которым вы слышали: Чебурашка безумно популярен в Японии. Но откуда у этого явления корни?
Как Чебурашка пришел в Японию, стал своим и попал под спор об авторских правах
Рассказы Эдуарда Успенского о приключениях Чебурашки и Крокодила Гены перевела писательница Хироко Кодзима. В 2018 году она приезжала в Россию и презентовала книгу в футболке с Чебурашкой.
Кодзима (она жила и училась в СССР) говорит, что поняла Чебурашку как историю о сироте, которую Успенский отразил, видя вокруг много детей без родителей: странного и потерянного ребенка, который выглядит как инопланетное существо.
Мультик о Чебурашке попал в Японию в начале 70-х и показывался как пример популярного искусства в СССР. Бум Чебурашки в Японии впервые замечен в начале двухтысячных, из-за чего в интернете сложилась байка, что впервые «Чебурашка» показан в Японии в 2001 году – маленький кинотеатр не вместил всех желающих, в стране началась мания по советскому мультику. Неизвестна правдивости этой байки, но есть данные, что в 2001-м «Чебурашку» посмотрело семь миллионов японцев.
Чебурашка распространился в Японии через игрушки, футболки и другой мерч. И за все время популярности японцы сделали три проекта о Чебурашке.
В 2001 году японский канал TV Tokyo купил права на показ советского «Чебурашки». Скоро появилась и его рисованная версия – 26 серий по три минуты каждая.
В 2014-м при участии российских мультипликаторов режиссер Макото Накамура выпустил три новых кукольных серии. Вместе они идут почти полтора часа.
И в 2020-м «Чебурашка» появляется еще в одном формате – 3D.
Чем эти мультики отличаются от советских? Например, в японских версиях Крокодил Гена много читает и размышляет о смысле жизни. Но в целом дух оригинала и атмосфера СССР сохранены – надписи на кириллице, весы из советских магазинов в некоторых мультфильмах остались.
А что с вопросом авторских прав?
«Союзмультфильм» занимается возвратом прав на образы из своих мультфильмов и в 2020 году добрался до «Чебурашки». «Союзмультфильм» был недоволен сделкой, которую он заключил с японской компанией TV TOKYO Communications Corporation. За права они заплатили $30 тысяч и 40 процентов прибыли с публичного показа мультфильмов. Японцы получили эксклюзивную лицензию на использование образов (т.е., «Союзмультфильм» не мог передать права другим людям).
В 2015 году японская компания передала права другой студии – и законность этой сделки в России оспаривается. Еще «Союзмультфильм» недоволен, что японцы платят мало за лицензию и, например, не отчисляют деньги от продажи мерча с Чебурашкой. А это – «миллионы долларов».
Так почему Чебурашка популярен в Японии: из-за странности и грустного характера
Успенский так объяснял феномен: «В японцах сочетаются жесткая «самурайность», которая проявляется в трудных обстоятельствах, и очень мягкий, нежный, дружеский характер. Поэтому Чебурашка им более понятен, чем, например, Карабас-Барабас или Соловей-разбойник».
Культуролог Акира Хасэгава пишет, что Чебурашка передает любимую японскую эмоцию – грусть. Он вообще считает, что советские мультфильмы часто показывают героев, которые одиноки и не вписаны в мир.
Режиссер японской версии «Чебурашки» Макото Накамура говорит, что его впечатлила простота и глубина «Чебурашки». По его мнению, японцы влюбились в него из-за формы – кукольной анимации в стране было мало (дорого по сравнению с рисованной). Накамура признается, что смотрел оригинального «Чебурашку» больше 700 раз.
В Японии не очень много осмыслений, почему им так нравится Чебурашка. В основном все объяснения сводятся к тому, что он напоминает героев манги и аниме. Также популярность Чебурашки совпала с популярностью «Покемонов». Распространенное мнение – Чебурашка мог бы быть одним из покемонов.
Но при этом в японских медиа есть несколько исследований популярности Чебурашки в России. Авторы называют его «русским Микки Маусом» и удивляются шапкам в форме Чебурашки.