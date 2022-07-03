Самая умная порноактриса мира – Валентина Наппи спорит с философами, критикует капитализм и считает порно «средством подрыва лицемерия»
Валентина Наппи входит в список 30 самых популярных порноактрис мира, выигрывает порно-премии, снялась в 200+ роликах и продолжает карьеру.
Но еще она известна как интеллектуальный деятель. Наппи изучала искусство в университете, пишет эссе о сексе, спорит с философами и создает образ нетипичной порноактрисы, которую интересно слушать.
Наппи выступает против религиозного отношения к сексу и за полное равенство между мужчиной и женщиной (но при этом не любит феминизм)
У Наппи был свой блог, где она публиковала эссе и размышления. Но он не обновлялся с 2016 года и был заархивирован. Наппи антирелигиозна и не любит феминизм: «С начала ХХ века феминистки объединились с католическим миром». В рассуждениях Наппи часто приходит к тому, что люди стесняются порно – и это плохо; из-за этого порно остается «низким жанром». Туда не приходят деньги, чтобы режиссеры создавали настоящие произведения искусства. А на порносайты не приходят с рекламой серьезные бренды.
Любимая идея Наппи – равенство полов. Женщины должны не бояться выражать свою сексуальность и признаваться, что тоже смотрят порно. Оно, по ее мнению, подрывает «буржуазное лицемерие», которое выражается в том, что дизайнеры тратят много времени и сил, чтобы создать стул («на нем мы просто сидим»), но гораздо меньше уделяют внимания секс-игрушкам – они «приносят человеку больше удовольствия, но 90% из них – бесполезные китайские изделия».
В 2019-м Наппи выступила на TED. В нем она рассуждает о понятии гетеротопии (его ввел философ Мишель Фуко) – пространстве, которое появляется в другом пространстве. Наппи приводит в пример карнавал – веселье, ограниченное местом и временем, которое позволяет людям законно совершить «разрядку» – и не совершать, например, революций.
Порнография, по мнению Наппи, тоже пример гетеротопии: «Карнавал и порно дают отдушину, и это плохо. Гетеротопия не дает разогреться противоречиям, которые существуют в отношении к сексу в общем пространстве. Мы должны наряжаться супергероями не только для карнавалов, но и когда захотим – например, для работы, даже если занимаем руководящую должность.
Порно тоже ограничено рамками. Представьте ребенка, который бы увидел половой акт на огромном экране на площади Пикадилли. Чтобы случилось? Эти рамки тыкают общество в его иррациональность. Ребенка без его спроса можно крестить или сделать обрезание ради традиции, но 13-летнему подростку нельзя показать фильм с рейтингом «14+».
Мы отнимаем свободу у рациональных людей и дарим ее иррациональным. Люди могут устраивать на улицах средневековые парады, но я не смогу спокойно ходить по улице голышом».
Наппи участвовала в философской дискуссии и в скандале с ультраправым политиком
Несколько раз Наппи участвовала в философских фестивалях, где даже спорила с академиками. В дискуссии с философом Диего Фузаро она раскритиковала капитализм, назвала себя сторонницей «футуристического коммунизма» и выдала свое отношение к идеологическому противостоянию в мире:
«Настоящее столкновение цивилизаций пролегает не между исламом и Западом, а между силами модерна (моральной автономией Канта, утилитаризмом Бентама, позитивизмом, футуризмом и коммунизмом) и силами традиции, религии, социального консерватизма и экономического консерватизма (который сегодня представлен неолиберализмом и наступлением на трудовые права)».
В 2014 году Наппи написала пост в поддержку сирийских беженцев – она считает, что Италия должна их принять. Ей ответил политик из националистической партии «Лига Севера» Маттео Сальвини. Так завязался спор, который Наппи закончила провокацией – перед съемками порно сделала фото с флагом Конфедеративных Штатов США в окружении темнокожих мужчин. Так она троллила Сальвини, который выступает за консервативные ценности.