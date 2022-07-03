Самая умная порноактриса мира – Валентина Наппи спорит с философами, критикует капитализм и считает порно «средством подрыва лицемерия»

Наппи выступает против религиозного отношения к сексу и за полное равенство между мужчиной и женщиной (но при этом не любит феминизм)

У Наппи был свой блог, где она публиковала эссе и размышления. Но он не обновлялся с 2016 года и был заархивирован. Наппи антирелигиозна и не любит феминизм: «С начала ХХ века феминистки объединились с католическим миром». В рассуждениях Наппи часто приходит к тому, что люди стесняются порно – и это плохо; из-за этого порно остается «низким жанром». Туда не приходят деньги, чтобы режиссеры создавали настоящие произведения искусства. А на порносайты не приходят с рекламой серьезные бренды.

Любимая идея Наппи – равенство полов. Женщины должны не бояться выражать свою сексуальность и признаваться, что тоже смотрят порно. Оно, по ее мнению, подрывает «буржуазное лицемерие», которое выражается в том, что дизайнеры тратят много времени и сил, чтобы создать стул («на нем мы просто сидим»), но гораздо меньше уделяют внимания секс-игрушкам – они «приносят человеку больше удовольствия, но 90% из них – бесполезные китайские изделия».

В 2019-м Наппи выступила на TED. В нем она рассуждает о понятии гетеротопии (его ввел философ Мишель Фуко) – пространстве, которое появляется в другом пространстве. Наппи приводит в пример карнавал – веселье, ограниченное местом и временем, которое позволяет людям законно совершить «разрядку» – и не совершать, например, революций.