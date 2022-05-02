Как философ Дугин писал беспощадные обзоры на русскую поп-музыку: «ВИА ГРА – постмодерн», «Тату» – смерть атлантизму»

В нулевых Дугин развлекает слушателей лекций разборами русской поп-музыки: имена Кати Лель и Михаила Боярского переплетаются с упоминаниями сложных философов вроде Мартина Хайдеггера.

В 2005 году Дугин выпускает книгу «Поп-культура и знаки времени» – сборник статей из журнала Rollinge Stone и интервью о новой русской культуре. Мы прочитали часть о новой музыки России и делимся избранным цитатами. Так русскую попсу никто не осмыслял. Книгу Дугин посвятил Сергею Курехину – яркому деятелю 90-х, который эпатировал схожим образом, как и Дугин в статьях о музыке.

«Поп-культура и знаки времени» может казаться книгой, где много стеба и написано все ради юмора. Но Дугин отрицает, говорит, что все серьезно:

«Комический эффект возникает не потому, что я хотел над кем-то посмеяться. Дело в том, что человек, погруженный в поток банального и мелкого, сам мельчает до такой степени, что переходит из состояния человека в состояние получеловека, некоего призрака, сам становится элементом бессмысленного эстрадного куплета. И вот эта утрата человеком своего метафизического значения, своего достоинства – трагическая вещь. Название моей книги – это ссылка, аллюзия на фундаментальный труд Генона. Это серьезная и даже страшная книга, из которой следует, что мир заканчивается не через катастрофу – взрывы и какие-то ужасные потрясения, а его отключают, как телевизор, он гаснет, как экран компьютера. Современное общество, россияне – это постлюди, они утратили интеллектуальное и духовное достоинство, они растворились в банальном».

Группа «Тату»

«Что-то такое в их писклявости есть затрагивающее. Так отчаянно пищать надо уметь. Каждый тембр, каждая интонация имеют своих гениев – и бас, и хрипота, и развязность, и гортанная нежность, и пугачевская внятная бабскость. У всего есть правда и не правда. «Тату» – это правда визга».

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«Есть мнение, что они вовсе не лесбиянки. Ну вот и молодцы! Между нами (только никому не говорите), я убежден, что лесбиянок не существует. Это мужской миф общества потребления. У мужчин в своеобразном возрасте возникает идея женского, помноженного на женское».

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«Тату» – евразийский выбор. Что с того, что «простые движенья»... Не согрешишь, не покаешься... Вперед, девчонки, смерть атлантизму».