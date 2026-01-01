Александр Дугин

Дата рождения
7 января 1962 г.
Инфо
Советский и российский философ, политолог, социолог, переводчик и общественный деятель
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Материалы
Как философ Дугин писал беспощадные обзоры на русскую поп-музыку: «ВИА ГРА – постмодерн», «Тату» – смерть атлантизму»
#Александр Дугин
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