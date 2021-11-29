Россия вышла в плей-офф Кубка Дэвиса и сыграет там со Швецией

Россия завершила групповой этап Кубка Дэвиса на первом месте. Она обошла сборные Испании и Эквадора и квалифицировалась в четвертьфинал.

В нем Россия сыграет против Швеции, матч пройдет 2 декабря. Победитель пары выйдет на Великобританию или Германию в полуфинале.