Кубок Дэвиса
Россия (теннис)
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Россия вышла в плей-офф Кубка Дэвиса и сыграет там со Швецией
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Россия завершила групповой этап Кубка Дэвиса на первом месте. Она обошла сборные Испании и Эквадора и квалифицировалась в четвертьфинал.
В нем Россия сыграет против Швеции, матч пройдет 2 декабря. Победитель пары выйдет на Великобританию или Германию в полуфинале.
- Кубок Дэвиса – крупнейший командный турнир в мужском теннисе.
- Россия на групповом этапе выиграла оба матча у Эквадора (одиночный и парный) и один матч у Испании (парный). В одиночном матче Андрей Рублев проиграл Фелисиано Лопесу.
- В составе России играют Даниил Медведев, Андрей Рублев, Аслан Карацев, Карен Хачанов, Евгений Донской, Роман Сафиуллин.
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