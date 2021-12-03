Кубок Дэвиса
Россия (теннис)
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#Кубок Дэвиса #Россия (теннис)

🎾 Россия вышла в полуфинал Кубка Дэвиса и сыграет там с Германией

5 часов назад

Россия обыграла Швецию 2:0 в 1/4 финала Кубка Дэвиса и вышла в полуфинал.

  • В первом матче Андрей Рублев победил Элиаса Имера 6:2, 5:7, 7:6 (7:3).
  • Во втором Даниил Медведев обыграл Микаэля Имера (6:4, 6:4).
  • Счет стал 2:0, этого достаточно для прохода в следующий круг.

Россия вышла на Германию, обыгравшую в четвертьфинале Великобританию. Матч пройдет 4 декабря. В другой полуфинальной встрече сыграют Сербия и Хорватия.

Кубок Дэвиса – крупнейший командный мужской турнир. Россия побеждала на нем дважды: в 2002 и 2006 году.

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Источник:
Гол
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