🎾 Россия вышла в полуфинал Кубка Дэвиса и сыграет там с Германией

Россия обыграла Швецию 2:0 в 1/4 финала Кубка Дэвиса и вышла в полуфинал.

В первом матче Андрей Рублев победил Элиаса Имера 6:2, 5:7, 7:6 (7:3).

Во втором Даниил Медведев обыграл Микаэля Имера (6:4, 6:4).

Счет стал 2:0, этого достаточно для прохода в следующий круг.

Россия вышла на Германию, обыгравшую в четвертьфинале Великобританию. Матч пройдет 4 декабря. В другой полуфинальной встрече сыграют Сербия и Хорватия.

Кубок Дэвиса – крупнейший командный мужской турнир. Россия побеждала на нем дважды: в 2002 и 2006 году.