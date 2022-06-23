Как Nike придумывал свои культовые вещи: первые в мире кроссовки с воздушной подушкой, обувь из фильма «Назад в будущее», мячи для АПЛ
Nike окончательно уходит из России. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на официальное письмо компании.
Пока неясны точная дата закрытия магазинов в России и возможность приобретения продукции. В том числе и культовых моделей, которые стали известны по всему миру. Подавляющее большинство из них – кроссовки.
Nike Air Max
Это самая знаменитая линейка кроссовок, которая появилась более 40 лет назад. В 1978-м Nike выпустила первые в мире кроссовки с воздушной подушкой в качестве амортизатора – это как раз была модель Air. На тот момент она не стала прорывной, но многое изменилось спустя девять лет.
Создатели сделали видимым амортизирующий в подошве элемент (они ловили вдохновение от изображения Центра Жоржа Помпиду в Париже) – и модель здорово разошлась. За год было продано более миллиона пар.
Позже было еще несколько культовых моделей линейки. Например, Air Max 97, вдохновленная японским сверхскоростным пассажирским экспрессом, или Air Max 90, которая считалась второй флагманской обувью в линейке.
Nike Air Force
В начале 1980-х спортсмены обратили внимание на эту модель из-за технологии амортизации с воздушным пузырем в подошве. Она была названа в честь частного самолета президента США и получила много позитивных отзывов от игроков НБА. На это серьезно повлияла cupsole – подошва, с помощью которой обувь стала прочнее, чем раньше.
Nike Air Jordan
Уже из названия понятно, какая тут связь. Модель была разработана специально для Майкла Джордана. Он выходил в них на игры, а НБА его штрафовала, так как они не соответствовали дресс-коду лиги. И это всех устраивало: у Джордана был контракт с Nike, которая за время его выхода в запрещенной обуви на матчи увеличивала продажи – до $4 млрд в год.
Nike разрабатывала для Джордана разные модели под разные сезоны, на Олимпиаду, после возвращения в спорт. Кроссовки Air Jordan XI попали в фильм «Космический джем».
Nike Mag
Копия обуви из фильма «Назад в будущее – 2». Выпускалась дважды ограниченным тиражом: 1510 пар в 2011-м и еще 89 – через пять лет, так что купить их было сложно. Вырученные средства от продажи направлялись для исследования болезни Паркинсона.
Второй релиз – в 2016-м – уже был с автоматической шнуровкой. Работа над автошнуровкой продолжилась и в следующих моделях.
Nike Vaporfly
Это кроссовки с толстой подошвой, сконструированные по технологии соединения пластины из углеродного волокна со сверхчувствительной пеной.
Модель запрещалась на летней Олимпиаде-2020. Причина – они придают спортсменам ускорение. В кроссовках этой серии бег на 4-5% быстрее по сравнению с конкурентами в другой обуви. Например, на ОИ-2016 три призера марафона среди мужчин бегали в Nike Vaporfly на 4% быстрее конкурентов. А в 2019-м были побиты многие мировые рекорды в легкой атлетике.
Nike Dunk
Они появились в 1985 году в разных цветовых решениях и выпускались для баскетболистов. Еще позже была разработана скейт-версия модели 1985 года. После Nike разработала линейку обуви для скейтбордистов. В 2001-м такими кроссовками стали Nike SB Dunk.
Среди заметных моделей – Dunk X Supreme со слоновьим узором, SB Dunk Pigeon с расцветкой под Нью-Йорк. Еще была SB Dunk Freddy Krueger, но представители франшизы побоялись нарушения авторских прав и не выпустили ее.
Nike Stefan Janoski
Изначально в конце 1990-х Nike пытался занять место в скейтбординге, но попытка не была удачной. Вторая – через несколько лет – стала куда более успешной. А в конце 2000-х присоединился известный скейтбордист Яноски, который разрабатывал дизайн и конструкцию новых моделей.
С тех пор было много экспериментов и различных моделей – на липучках, без шнуровки, из замши или кожи.
Nike Cortez
Новейшая разработка конца 1960-х – Nike хотела назвать беговые кроссовки Aztec, ведь в 1968-м была запланирована Олимпиада в Мехико. Но запротестовала Adidas – у них уже была модель Azteca Gold. Реакция Nike: названием стало Cortez – в честь конкистадора Эрнана Кортеса, который победил ацтеков.
С тех пор эта модель попала в фильмы «Форест Гамп» и «Волк с Уолл Стрит», на свои концерты их надевал Элтон Джон. А еще она была символом преступности в 1980-1990 годах в США – их носили бандиты и рэкетиры. В итоге Nike Cortez попали под запрет в школах и колледжах, за их ношение могла арестовать полиция. Сейчас таких запретов уже нет.
Nike Total 90
Nike разработала футбольные бутсы в 2000 году. В эту же модель вошли мячи, вратарские перчатки, наколенники и другая продукция. Из бутс наиболее известными были модели линейки T90 Laser.
А в АПЛ долгое время использовался мяч T90 Aerow. И вообще с 2004-го по 2011-й именно мячами T90 играли в элитной лиге Англии.
Nike Tiempo
А эти футбольные бутсы использовались еще даже на ЧМ-1994. Например, в финале в них играли семь бразильцев и один итальянец.
В линейке есть разные разновидности – для грунта, мягкой почвы, искусственного покрытия или манежей. Есть и модель Nike Ronaldinho Tiempo 10R, разработанная в сотрудничестве с Роналдиньо.
Nike Elite
Хорошо известны флагманские модели в честь Леброна Джеймсе, Кобе Брайанта и Кевина Дюранта. В состав Nike Elite также входили и баскетбольные носки в разных расцветках с зональной амортизацией и улучшенной посадкой.