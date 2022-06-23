Как Nike придумывал свои культовые вещи: первые в мире кроссовки с воздушной подушкой, обувь из фильма «Назад в будущее», мячи для АПЛ

Nike Air Max

Это самая знаменитая линейка кроссовок, которая появилась более 40 лет назад. В 1978-м Nike выпустила первые в мире кроссовки с воздушной подушкой в качестве амортизатора – это как раз была модель Air. На тот момент она не стала прорывной, но многое изменилось спустя девять лет.

Создатели сделали видимым амортизирующий в подошве элемент (они ловили вдохновение от изображения Центра Жоржа Помпиду в Париже) – и модель здорово разошлась. За год было продано более миллиона пар.

Позже было еще несколько культовых моделей линейки. Например, Air Max 97, вдохновленная японским сверхскоростным пассажирским экспрессом, или Air Max 90, которая считалась второй флагманской обувью в линейке.

Nike Air Force

В начале 1980-х спортсмены обратили внимание на эту модель из-за технологии амортизации с воздушным пузырем в подошве. Она была названа в честь частного самолета президента США и получила много позитивных отзывов от игроков НБА. На это серьезно повлияла cupsole – подошва, с помощью которой обувь стала прочнее, чем раньше.

Nike Air Jordan

Уже из названия понятно, какая тут связь. Модель была разработана специально для Майкла Джордана. Он выходил в них на игры, а НБА его штрафовала, так как они не соответствовали дресс-коду лиги. И это всех устраивало: у Джордана был контракт с Nike, которая за время его выхода в запрещенной обуви на матчи увеличивала продажи – до $4 млрд в год.

Nike разрабатывала для Джордана разные модели под разные сезоны, на Олимпиаду, после возвращения в спорт. Кроссовки Air Jordan XI попали в фильм «Космический джем».

Nike Mag

Копия обуви из фильма «Назад в будущее – 2». Выпускалась дважды ограниченным тиражом: 1510 пар в 2011-м и еще 89 – через пять лет, так что купить их было сложно. Вырученные средства от продажи направлялись для исследования болезни Паркинсона.