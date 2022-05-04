Команда сыграла в форме, которую десятилетняя девочка с пороком сердца нарисовала цветными карандашами
Лианна Коскамп – 10-летняя девочка с пороком сердца, из-за слабого сердечного клапана она быстро устает. Коскамп регулярно отдыхает в доме отдыха Вилла Пардо. И там она однажды придумала дизайн формы для любимого клуба «Валвейк» (14-е место в Эредивизе).
Коскамп рисовала форму два дня: отразила на ней название дома отдыха и радугу – это отсылка к домику улитки Пьера – талисману Виллы Пардо. Так Коскамп участвовала в клубном конкурсе. «Валвейк» просил никому до матча не рассказывать, что она выиграла. Но Коскамп проговорилась бабушке и дедушке.
На обратной стороне футболок «Валвейка» написаны имена одиннадцати детей с тяжелыми заболеваниями – они тоже были на игре с «Гронингеном». Всего на матче было 300 детей с Виллы Пардо. Также в акции участвовал игрок «Гронингена» Барт ван Хинтюм – его дочь тоже отдыхает в Вилле Пардо.
Футболки (в них «Валвейк» играл один матч) проданы на благотворительном аукционе. Деньги как раз и пойдут дому отдыха.