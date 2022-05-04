Команда сыграла в форме, которую десятилетняя девочка с пороком сердца нарисовала цветными карандашами

Лианна Коскамп – 10-летняя девочка с пороком сердца, из-за слабого сердечного клапана она быстро устает. Коскамп регулярно отдыхает в доме отдыха Вилла Пардо. И там она однажды придумала дизайн формы для любимого клуба «Валвейк» (14-е место в Эредивизе).

Коскамп рисовала форму два дня: отразила на ней название дома отдыха и радугу – это отсылка к домику улитки Пьера – талисману Виллы Пардо. Так Коскамп участвовала в клубном конкурсе. «Валвейк» просил никому до матча не рассказывать, что она выиграла. Но Коскамп проговорилась бабушке и дедушке.