Какой будет FIFA 23 – последняя совместная игра EA Sports и ФИФА: что вообще нового и у кого самый высокий рейтинг

Если кратко, то ситуация такая:

Доходы EA от игр FIFA ежегодно растут. При этом, по прошлому соглашению, EA выплачивает ФИФА за использование товарного знака и рекламу 150 млн евро. В сентябре стороны встретились, чтобы договориться о продлении контракта, и ФИФА попросила 300 млн. EA отказалась;

ФИФА не нравилось, что ЕА с помощью FIFA заходит в новые области – NFT, киберспортивные турниры. EA тоже предъявляла ФИФА – за то, что та разрешила использовать свой товарный знак в других цифровых продуктах;

EA будет выпускать собственную футбольную игру – EA Sports FC. ФИФА запланировала минимум два симулятора, чтобы «удовлетворить разные слои аудитории».

Что нового в FIFA 23

Пока информации не очень много. Генеральный директор Electronic Arts Эндрю Уилсон еще в начале года говорил: «FIFA 23 не будет похожа ни на одну из предыдущих версий. Это будет самая мощная игра во всей истории нашего сотрудничества. В ней будут новые технические возможности, новые игроки, игровые режимы, функции».

Чуть позже в официальном релизе ФИФА и EA еще раз анонсировали эти нововведения.

Возможно, главной особенностью новой FIFA 23 будет развитый кроссплей. Впервые эта функция появилась в FIFA 22, и она была связана с одновременной игрой пользователей PS5 и Xbox Series. Это было большим тестом перед масштабным введением в FIFA 23. Один из главных инсайдеров по EA Том Хендерсон подтверждает информацию и конкретизирует:

«Возможно, кроссплей будет доступен для сетевых товарищеских матчей и сезонов». Хендерсон говорил, что впервые в истории функция объединит игроков ПК, PS и Xbox.