Какой будет FIFA 23 – последняя совместная игра EA Sports и ФИФА: что вообще нового и у кого самый высокий рейтинг
FIFA – главная футбольная игра планеты. И совсем скоро выйдет ее 23-я версия, которая станет последней в рамках сотрудничества ФИФА и EA Sports. Но когда выйдет и какой будет эта игра? На эти и другие вопросы отвечаем в нашем материале.
Стоп, почему сейчас заканчивается сотрудничество EA и ФИФА
Об этом мы писали в отдельном тексте:
Если кратко, то ситуация такая:
- Доходы EA от игр FIFA ежегодно растут. При этом, по прошлому соглашению, EA выплачивает ФИФА за использование товарного знака и рекламу 150 млн евро. В сентябре стороны встретились, чтобы договориться о продлении контракта, и ФИФА попросила 300 млн. EA отказалась;
- ФИФА не нравилось, что ЕА с помощью FIFA заходит в новые области – NFT, киберспортивные турниры. EA тоже предъявляла ФИФА – за то, что та разрешила использовать свой товарный знак в других цифровых продуктах;
- EA будет выпускать собственную футбольную игру – EA Sports FC. ФИФА запланировала минимум два симулятора, чтобы «удовлетворить разные слои аудитории».
Что нового в FIFA 23
Пока информации не очень много. Генеральный директор Electronic Arts Эндрю Уилсон еще в начале года говорил: «FIFA 23 не будет похожа ни на одну из предыдущих версий. Это будет самая мощная игра во всей истории нашего сотрудничества. В ней будут новые технические возможности, новые игроки, игровые режимы, функции».
Чуть позже в официальном релизе ФИФА и EA еще раз анонсировали эти нововведения.
Возможно, главной особенностью новой FIFA 23 будет развитый кроссплей. Впервые эта функция появилась в FIFA 22, и она была связана с одновременной игрой пользователей PS5 и Xbox Series. Это было большим тестом перед масштабным введением в FIFA 23. Один из главных инсайдеров по EA Том Хендерсон подтверждает информацию и конкретизирует:
«Возможно, кроссплей будет доступен для сетевых товарищеских матчей и сезонов». Хендерсон говорил, что впервые в истории функция объединит игроков ПК, PS и Xbox.
Что еще рассказал Хендерсон о FIFA 23:
- Будут режимы с мужскими и женскими чемпионатами мира;
- Появится больше женских турниров;
- Улучшение технологии Hypermotion, которая обеспечивала реалистичность движению игроков – они будут казаться еще натуральнее. «Команда разработчиков захватывает анимацию реальных футболистов в реальных матчах с помощью камер стадиона, устраняя необходимость в костюмах Xsens».
На каких устройствах выйдет FIFA 23
FIFA 23 выйдет на платформах PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, ПК с Windows (Origin и Steam) и Google Stadia. Инсайдеры предполагают, что версия Legacy Edition появится исключительно для Nintendo.
Когда появится FIFA 23
Никто не знает. Но, судя по появлению предыдущих частей, пользователи начнут играть в FIFA 23 в последних числах сентября 2022 года. Инсайдер ALumia_Italia пишет, что игра станет доступной для покупки 30 сентября.
Вместе с этим Том Хендерсон говорил, что EA представит FIFA 23 и новый Need for Speed во второй половине июля.
Кто будет на обложке FIFA 23
Про это тоже нет никакой информации. На обложке FIFA 22 был Килиан Мбаппе. До конца июля проходит бета-тестирование FIFA 23. И, судя по сливам, Мбаппе останется на обложке и FIFA 23:
Каким будет рейтинг игроков в FIFA 23
Пока что трудно верить масштабным инсайдам, потому что первые конкретные данные появятся только после представления новой игры. То есть где-то в начале-середине августа. Но есть информация относительно игрока с самым большим рейтингом. Тут вряд ли кого-то удивит, но им должен стать Килиан Мбаппе. Ожидается, что в FIFA 23 он получит рейтинг в 95 баллов.
Сколько будет стоить FIFA 23
Пока что EA не объявила предварительные расценки на FIFA 23. Но некоторые медиа (включая английский Goal) ожидают такую вилку:
- 59,99 фунта в Великобритании;
- 59,99 доллара в США.
Такова стоимость обычной версии FIFA 23. Ожидается, что с предварительным заказом пользователи получат скидку в 10%.