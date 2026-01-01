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Хоккей
Турнир
МЧМ-2022
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МЧМ-2022
Дата проведения
26 декабря - 5 января
Место проведения
Эдмонтон, Ред-Дир (Канада)
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Международная федерация хоккея подтвердила проведение МЧМ летом 2022 года. Его отменили в декабре из-за коронавируса
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Россия сыграет с США, Швецией, Словакией и Швейцарией в группе на МЧМ-2022
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