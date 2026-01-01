МЧМ-2022

Дата проведения
26 декабря - 5 января
Место проведения
Эдмонтон, Ред-Дир (Канада)
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Хоккей
Международная федерация хоккея подтвердила проведение МЧМ летом 2022 года. Его отменили в декабре из-за коронавируса
#МЧМ-2022
Разное
МОК не отстранит сборные на ОИ из-за одного случая ковида в команде. Из-за таких отстранений в декабре отменили МЧМ
#Олимпиада-2022
Хоккей
Статистика России до отмены МЧМ-2022: отрицательная разница шайб, пять авторов голов
#Россия U20
Хоккей
Канадец Перфетти был самым результативным игроком МЧМ-2022 перед отменой турнира. Мичков забил три гола
#Коул Перфетти
Хоккей
МЧМ-2022 отменен из-за коронавируса
#МЧМ-2022
Хоккей
Россия получила техническое поражение в матче со Словакией на МЧМ-2022. Это из-за коронавируса
#Россия U20
Хоккей
Организаторы МЧМ снова отменили матч из-за ковида на турнире. Теперь техническое поражение получила Чехия
#МЧМ-2022
Хоккей
Канада забросила Австрии 11 шайб на МЧМ. 16-летний Бедард стал самым молодым автором покера в истории турнира
#Коннор Бедард
Хоккей
Матч между США и Швейцарией на МЧМ-2022 отменен из-за ковида у двух хоккеистов. США получили техническое поражение
#МЧМ-2022
Хоккей
Молодежная сборная России ни разу за 13 матчей не проигрывала Словакии. Статистика трех последних игр – 24:4
#Россия U20
Хоккей
Прогноз на матч Россия – Словакия на МЧМ-2022, 30 декабря
#МЧМ-2022
Хоккей
Во сколько начало матча Россия – Словакия на МЧМ-2022, 30 декабря
#МЧМ-2022
Хоккей
Где смотреть матч Россия – Словакия: во сколько прямая трансляция, МЧМ-2022 30 декабря
#МЧМ-2022
Хоккей
Россия победила Швейцарию на МЧМ-2022: Мичков опять забил, Аскаров был в запасе
#Россия U20
Хоккей
Капитан молодежной сборной Швейцарии Кнак заразился ковидом перед игрой с Россией. Он пропустит МЧМ
#МЧМ-2022
Хоккей
Прогноз на матч Россия – Швейцария на МЧМ-2022, 28 декабря
#Россия U20
Хоккей
Во сколько начало матча Россия – Швейцария на МЧМ-2022, 28 декабря
#Россия U20
Хоккей
Где смотреть матч Россия – Швейцария: во сколько прямая трансляция, МЧМ-2022 28 декабря
#Россия U20
Хоккей
Мичков забивал в четырех разных турнирах сезона-2021/22. Это лучший игрок России в первом матче на МЧМ-2022
#Матвей Мичков
Хоккей
Россия проиграла Швеции в первой игре на МЧМ-2022. Мичков оформил дубль
#Россия U20
Хоккей
Россия заменила вратаря Аскарова в матче МЧМ-2022. Он уходит на скамейку во второй игре подряд
#Ярослав Аскаров
Хоккей
Во время матча МЧМ-2022 включился гимн России. Сразу после гола сборной
#Россия U20
Хоккей
Свечков – автор первого гола России на МЧМ-2022. Он забил шведам при счете 0:3
#Федор Свечков
Хоккей
Ларионов комментирует матч России на МЧМ-2022. На прошлом турнире он тренировал сборную
#Игорь Ларионов
Хоккей
Восемь хоккеистов СКА попали в два первых звена России на игру МЧМ-2022. Клуб отправил на турнир десять игроков
#Россия U20
Хоккей
Аскаров – основной вратарь России в стартовом матче МЧМ-2022. Он пропустил пять шайб от Канады и был заменен
#Ярослав Аскаров
Хоккей
Финский хоккеист Ламберт – автор первого гола МЧМ-2022
#МЧМ-2022
Хоккей
Четыре последних матча России и Швеции на МЧМ переходили в овертайм
#Россия U20
Хоккей
Пять игроков из состава России на МЧМ-2022 играли на прошлом турнире
#Россия U20
Хоккей
Прогноз на матч Россия – Швеция на МЧМ-2022, 27 декабря
#МЧМ-2022
Хоккей
Во сколько начало матча Россия – Швеция на МЧМ-2022, 27 декабря
#МЧМ-2022
Хоккей
Где смотреть матч Россия – Швеция: во сколько прямая трансляция, МЧМ-2022 27 декабря
#МЧМ-2022
Хоккей
Россия последний раз выигрывала МЧМ в 2011 году. После этого восемь раз попадала на подиум, но не брала золото
#Россия U20
Хоккей
Россия проиграла Канаде в товарищеском матче перед МЧМ-2022, пропустив четырежды в первом периоде
#Россия (х)
Хоккей
Матчи МЧМ-2022 пройдут при заполняемости трибун на 50%
#МЧМ-2022
Хоккей
Организаторы МЧМ-2022 утвердили перенос товарищеских игр. Россия сыграет с Канадой 24 декабря
#Россия (мол.)
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Хоккей
Где смотреть МЧМ-2022 по хоккею
#МЧМ-2022
Хоккей
Полный календарь МЧМ-2022 по хоккею
#МЧМ-2022
Хоккей
Даты проведения МЧМ-2022 по хоккею
#МЧМ-2022
Хоккей
Мирошниченко не попал в состав России на МЧМ-2022: тренер сказал о неоптимальной форме, но игрок говорит о 100-процентной готовности
#Иван Мирошниченко
Хоккей
Мичков и Бедард сыграют на МЧМ-2022. Они фавориты драфта НХЛ-2023
#Матвей Мичков
Хоккей
Расписание матчей сборной России на МЧМ-2022: 27 декабря сыграет со Швецией, 1 января – против США
#Россия U20
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Хоккей
Состав сборной России на МЧМ-2022: 10 игроков представляют СКА, ни одного хоккеиста из зарубежных команд
#Россия U20
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Хоккей
Расписание матчей сборной России на групповом этапе МЧМ-2022
#МЧМ-2022
Хоккей
Россия сыграет с США, Швецией, Словакией и Швейцарией в группе на МЧМ-2022
#Россия U20
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