Россия проиграла Канаде в товарищеском матче перед МЧМ-2022, пропустив четырежды в первом периоде

Россия и Канада сыграли в товарищеском матче перед молодежным чемпионатом мира по хоккею. Россия проиграла 4:6.

Канада забросила первой и уже к концу первого периода вела 4:0. Россия за весь матч так и не сравняла счет.

В начале второго периода она отыграла две шайбы (4:2), но потом снова пропустила. В итоге второй период закончился 5:3.

В третьем периоде команды забросили еще по шайбе – 6:4.

В составе России самым результативным игроком стал 17-летний Матвей Мичков из системы СКА. Он забросил шайбу и сделал два ассиста.

В воротах первые два периода играл 19-летний Ярослав Аскаров из СКА. В третьем периоде его заменил Егор Гуськов из «Локомотива».

МЧМ пройдет с 26 декабря по 5 января. Первый матч России пройдет 27 декабря против Швеции (начало в 00:30 по Москве). Также Россия сыграет со Словакией, Швейцарией и США.