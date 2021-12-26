МЧМ-2022
Поделиться:
Комментарии:
0
#МЧМ-2022

Финский хоккеист Ламберт – автор первого гола МЧМ-2022

вчера, 22:31

Финляндия U20 и Германия U20 открыли МЧМ-2022. Первую шайбу в игре забросил финский хоккеист Брэд Ламберт. Она же стала первой на турнире.

Ламберту 19 лет. Он играет за команду ЮП из финской хоккейной лиги. В 24 матчах сезона Ламберт набрал шесть очков (2+4). Ламберт играл в составе Финляндии на МЧМ-2021.

Соперники Финляндии и Германии по группе А на МЧМ-2022: Канада, Чехия, Австрия. На МЧМ-2021 Финляндия заняла третье место, обыграв Россию.

МЧМ-2022 проходит в Канаде с 26 декабря по 5 января. Матч Финляндия – Германия состоялся в Эдмонтоне. Стартовый матч России – в городе Ред-Дир.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
твиттер TSN
Еще по теме
Хаос в сборной России перед МЧМ-2022: два тренера ушли за два месяца, Знарок – на лавке рядом с новым
Главная тема МЧМ-2022 по хоккею – лучшие молодые мира Мичков и Бедард. Оба вошли в историю из-за возраста и уже ценятся в НХЛ
Состав России на МЧМ-2022: три хоккеиста не играли в КХЛ, среди них – вратарь, который пропустил 52 шайбы за 15 матчей
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#МЧМ-2022