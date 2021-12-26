МЧМ-2022
Финский хоккеист Ламберт – автор первого гола МЧМ-2022
вчера, 22:31
Финляндия U20 и Германия U20 открыли МЧМ-2022. Первую шайбу в игре забросил финский хоккеист Брэд Ламберт. Она же стала первой на турнире.
Ламберту 19 лет. Он играет за команду ЮП из финской хоккейной лиги. В 24 матчах сезона Ламберт набрал шесть очков (2+4). Ламберт играл в составе Финляндии на МЧМ-2021.
Соперники Финляндии и Германии по группе А на МЧМ-2022: Канада, Чехия, Австрия. На МЧМ-2021 Финляндия заняла третье место, обыграв Россию.
МЧМ-2022 проходит в Канаде с 26 декабря по 5 января. Матч Финляндия – Германия состоялся в Эдмонтоне. Стартовый матч России – в городе Ред-Дир.
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