Финский хоккеист Ламберт – автор первого гола МЧМ-2022

Финляндия U20 и Германия U20 открыли МЧМ-2022. Первую шайбу в игре забросил финский хоккеист Брэд Ламберт. Она же стала первой на турнире.

Ламберту 19 лет. Он играет за команду ЮП из финской хоккейной лиги. В 24 матчах сезона Ламберт набрал шесть очков (2+4). Ламберт играл в составе Финляндии на МЧМ-2021.

Соперники Финляндии и Германии по группе А на МЧМ-2022: Канада, Чехия, Австрия. На МЧМ-2021 Финляндия заняла третье место, обыграв Россию.

МЧМ-2022 проходит в Канаде с 26 декабря по 5 января. Матч Финляндия – Германия состоялся в Эдмонтоне. Стартовый матч России – в городе Ред-Дир.