Россия (мол.)
МЧМ-2022
Поделиться:
Комментарии:
1
#Россия (мол.) #МЧМ-2022

Организаторы МЧМ-2022 утвердили перенос товарищеских игр. Россия сыграет с Канадой 24 декабря

час назад

Международная федерация хоккея (ИИХФ) опубликовала измененное расписание товарищеских игр перед молодежным ЧМ.

Россия сыграет против Канады 24 декабря в 03:00 по Москве. Изначально игры планировали с 19 декабря, но позже их заменили тренировочным лагерем.

МЧМ пройдет с 26 декабря по 5 января в Канаде. Россия сыграет в группе с США, Словакией, Швецией и Швейцарией.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
ИИХФ
Еще по теме
Что окружает решение НХЛ по Олимпиаде-2022: звезды сомневаются в участии, матчи переносятся, игроки постоянно заражаются
Состав России на МЧМ-2022: три хоккеиста не играли в КХЛ, среди них – вратарь, который пропустил 52 шайбы за 15 матчей
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (1)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
yyug567
29 минут назад

На что сегодня будешь ставить? Нашел? Если не хочешь всадить очередной раз свои копейки полагаясь на одну интуицию,

советую заглянуть на профессиональный сайт прогнозов на футбол king-ball.ru Чуваки там выдают просто пушечную статистику,

работают уже очень давно с 2013 года, так что не переживай, тебя там НЕ об манят!

ответить
Все теги
#Россия (мол.)
#МЧМ-2022