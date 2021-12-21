Организаторы МЧМ-2022 утвердили перенос товарищеских игр. Россия сыграет с Канадой 24 декабря

Международная федерация хоккея (ИИХФ) опубликовала измененное расписание товарищеских игр перед молодежным ЧМ.

Россия сыграет против Канады 24 декабря в 03:00 по Москве. Изначально игры планировали с 19 декабря, но позже их заменили тренировочным лагерем.

МЧМ пройдет с 26 декабря по 5 января в Канаде. Россия сыграет в группе с США, Словакией, Швецией и Швейцарией.