Как Нагиев десять лет вел шоу «Голос»: падал на колени перед участницей, узнал о смерти матери на съемках, чуть не ушел из-за правообладателей

Назвал старой 39-летнюю Светлану Лободу

На детском шоу Нагиев пошутил над Лободой, вышедшей поддержать расплакавшуюся участницу: «Плакать тут вообще нечего. Ты видела еще, чтоб на чьем-то выступлении зал плясал? Чтобы пожилая Лобода оторвала зад от кресла и пустилась в пляс на костылях? Ни у кого этого не было, только у тебя!»

Критиковал Егора Крида, считая, что тот ничего не добился

Крид был наставником в шоу и уже влип в обсуждения, показав фотографию со средним пальцем на съемках. Продюсер Максим Фадеев посчитал, что Крид молод для «наставника» и детям-участникам его приход ничего не дал бы.

Нагиев согласен: «Как у работника телевизионной системы у меня одно мнение: как здорово, что там появился Егор Крид, как у человека — совсем другое. Считаю, он еще ничего не сделал в жизни, чтобы так называться, в свои 26 лет ему самому есть чему поучиться».

Неожиданно поздравил внебрачного сына прямо в финале

Нагиев редко говорит о личной жизни, поэтому часто возникают вопросы, что у него с ней происходит.

В конце 2021-го он неожиданно поздравил своего сына Марка в эфире финала «Голоса». Получилось вот так:

«Я обещал мальчику Марку поздравить его с 13-летием. 13 лет – это уже не мальчишка. Дорогой Марк, мы тебя поздравляем с днем рождения. Я верю, что впереди тебя ждет большая, красивая и счастливая жизнь. И еще я думаю, что папа и мама тебя очень любят. Будь счастлив, дорогой».

Был и еще один яркий случай, когда Нагиев похвалил Тамару Кутидзе за стиль и изящество. А потом добавил, считая, что это не попадет в эфир: «Такая хорошенькая, такая... Взять бы ее так, а уже взяли...»

И фраза моментально разошлась по интернету.