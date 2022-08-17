Как Нагиев десять лет вел шоу «Голос»: падал на колени перед участницей, узнал о смерти матери на съемках, чуть не ушел из-за правообладателей
Дмитрий Нагиев больше не будет вести шоу «Голос» и «Голос 60+».
- Пресс-служба Первого канала подтвердила, что Нагиев решил взять «творческую паузу», вместо него вести программу будет Лариса Гузеева.
- Цитата Нагиева РБК: «Я не буду ведущим ни в этой версии, ни в другой. Этот сезон как минимум».
Нагиев десять лет работал в этом проекте – пришел туда в 2012 году.
Упал на колени перед участницей
Это произошло осенью 2019-го. Так он оценил выступление участницы «слепых прослушиваний» – фониатра Екатерины Осипенко. Она работала с разными артистами российской эстрады, помогая избежать проблем со связками.
К ней никто не повернулся во время выступления, но потом ее узнали Сергей Шнуров и Полина Гагарина.
Отработал эфир, узнав о смерти матери
Об этом ему сказали прямо на съемках шоу. Нагиев отработал на них, после чего вылетел на похороны в Санкт-Петербург.
«Выхожу на прогон в этом состоянии. Потом час перерыва – это еще хуже, когда ты сидишь один. И потом выходишь на прямой эфир. Тяжелая история», – рассказывал Нагиев Юрию Дудю (признан Минюстом иноагентом).
Не хотел вести проект «Голос.Дети», но изменил мнение о чужих детях
Говорил, что раньше его раздражали чужие дети, и тем более был не намерен вести это шоу.
А позже сказал одной из участниц: «Ты так выступила, что я поймал себя на мысли: меня перестали раздражать чужие дети. А я ведь уже очень давно здесь работаю. Думал, что неизлечим».
Хотя иногда проскальзывает и другое. Как в феврале 2021-го: «Уже девятый сезон. Кошмар! Я думал, что до конца первого не доживу. Ужас».
Еще приятно удивил «Голос 60+». Из интервью Дудю (признан Минюстом иноагентом): «Были большие сомнения, но к моему счастью развеялись очень быстро. Настолько умные, интеллигентные люди, у которых за плечами жизнь, большое образование, большой опыт. Абсолютно отсутствует пафос.
Какими-то вещами я любовался. Например, стоит дядька, 71 год – прямой, красивый, спортивный. Рядом жена – 29 лет, ребенку год. И можно обсуждать – правильно это или нет. Но я стоял и думал: «Что ты колешь? Вколите мне то же самое».
Назвал старой 39-летнюю Светлану Лободу
На детском шоу Нагиев пошутил над Лободой, вышедшей поддержать расплакавшуюся участницу: «Плакать тут вообще нечего. Ты видела еще, чтоб на чьем-то выступлении зал плясал? Чтобы пожилая Лобода оторвала зад от кресла и пустилась в пляс на костылях? Ни у кого этого не было, только у тебя!»
Критиковал Егора Крида, считая, что тот ничего не добился
Крид был наставником в шоу и уже влип в обсуждения, показав фотографию со средним пальцем на съемках. Продюсер Максим Фадеев посчитал, что Крид молод для «наставника» и детям-участникам его приход ничего не дал бы.
Нагиев согласен: «Как у работника телевизионной системы у меня одно мнение: как здорово, что там появился Егор Крид, как у человека — совсем другое. Считаю, он еще ничего не сделал в жизни, чтобы так называться, в свои 26 лет ему самому есть чему поучиться».
Неожиданно поздравил внебрачного сына прямо в финале
Нагиев редко говорит о личной жизни, поэтому часто возникают вопросы, что у него с ней происходит.
В конце 2021-го он неожиданно поздравил своего сына Марка в эфире финала «Голоса». Получилось вот так:
«Я обещал мальчику Марку поздравить его с 13-летием. 13 лет – это уже не мальчишка. Дорогой Марк, мы тебя поздравляем с днем рождения. Я верю, что впереди тебя ждет большая, красивая и счастливая жизнь. И еще я думаю, что папа и мама тебя очень любят. Будь счастлив, дорогой».
Был и еще один яркий случай, когда Нагиев похвалил Тамару Кутидзе за стиль и изящество. А потом добавил, считая, что это не попадет в эфир: «Такая хорошенькая, такая... Взять бы ее так, а уже взяли...»
И фраза моментально разошлась по интернету.
Правообладатели пригрозили сменить ведущего
Нагиев говорил, что у «Голоса» серьезный рейтинг, но есть и важный момент, за которым следят западные правообладатели проекта:
«Не дают шагать в сторону. В предыдущих сезонах был момент, когда я пытался растащить программу, выскакивал на сцену на слепых прослушиваниях, бил себя в грудь, все плакали, а я кричал: «Какое право вы имеете не взять этого человека в программу, он такой талантливый!» Жюри говорило: «Да-да, мы не правы, мы его берем». На что правообладатели сказали: «Еще раз, и вы будете вести другое шоу». Нужно сохранить драматургию, не уйти в болтологию или псевдозадушевность, и за этим следят супервайзеры формата».
Реагировал на скандал вокруг дочери Алсу словами о возможном уходе
Это было весной 2019-го. Тогда победа дочери Алсу в шоу «Голос.Дети» вызвала споры. Первый канал даже организовал проверку – признал, что голосование сопровождалось «аномальностями». Оказалось, что голоса были накручены. Прошел новый спецвыпуск финала, где дочери Алсу уже не было. А гендиректор канала Константин Эрнст сказал, что все финалисты конкурса стали победителями.
«Если репутация канала или моя репутация будут ставиться на карту, то у меня будут сильные сомнения по поводу своего присутствия в таких проектах», – отреагировал Нагиев.
Проект помог получить хорошие роли и возглавлять Forbes
Прямо об этом не говорится, но по хронологии все происходит вполне логично. До старта шоу в 2012 году у него было не так много ролей в известных фильмах. Как стал вести сразу три передачи на Первом канале, получил и ключевые роли в известных проектах – «Кухня», «Два отца и два сына», «Физрук», «Самый лучший день», «Елки новые» и так далее.
Так он в середине 2010-х возглавлял рейтинги российских актеров по данным Forbes и закрепился в топ-30 главных российских знаменитостей.
Есть неподтвержденная информация, что за работу на шоу «Голос» Нагиев получает по два миллиона долларов за сезон. Сам Нагиев о своих доходах за ведение шоу ничего не рассказывал.