Дмитрий Нагиев

Дата рождения
4 апреля 1967 г.
Инфо
Российский шоумен, актер театра и кино, теле- и радиоведущий
Лента
Материалы
Материалы
В каком порядке смотреть сериал «Кухня» и «Отель Элеон»
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#Кухня
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Как Нагиев десять лет вел шоу «Голос»: падал на колени перед участницей, узнал о смерти матери на съемках, чуть не ушел из-за правообладателей
#Ютуб и тв
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