В каком порядке смотреть сериал «Кухня» и «Отель Элеон»

Актер Дмитрий Назаров говорил об успехе «Кухни»: «Во-первых, это не ситком. Во-вторых, «Кухня» – более добротно и качественно сделанный продукт. И в‑третьих, благодаря вышеперечисленному, я надеюсь, этот проект задаст некую планку всем остальным. Потому что, на мой взгляд, другие подобные юмористические истории сделаны несколько впопыхах. И, может быть, мы поможем поднять качество всей телевизионной продукции. По крайней мере, очень бы хотелось это сделать».

• «Отель Элеон» – спин-офф «Кухни» на 63 серии. Создатели «Кухни» объяснили закрытие главного проекта исчерпанностью истории и уходом на пике. Часть героев перешла в «Отель Элеон», где сюжет выстроен вокруг отельной тематики, а действия сконцентрированы на отеле «Гранд Элеон». В сериале уже нет главных персонажей – Дмитрия Нагиева и Виктора Баринова.

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• «Гранд» – продолжение «Отеля Элеон», которое растянулось на 106 серий. Его телевизионная премьера состоялась на канале «Супер» [сейчас – «Суббота»], который запустили создатели «Кухни» после разрыва отношений с СТС. Часть героев «Гранда» перешли из «Отеля Элеон» и «Кухни», но убраны из сценария после второго сезона (например, Сеня и Федя, вокруг которых появился отдельный сериал).

• «Кухня. Война за отель» – спин-офф «Кухни» и «Отеля Элеон», который длился два сезона (34 серии). В сериал вернулись главные персонажи – Виктор Баринов и Дмитрий Нагиев, в эпизодах появлялись герои из «Кухни» (например, Сеня и Федя, Настя и Костя). Премьера состоялась на телеканале СТС. В 2020 году вышел последний сезон. По словам актера Дмитрия Назарова, съемки прерывались из-за пандемии коронавируса.

• «СеняФедя» – спин-офф «Кухни» и «Отеля Элеон». В нем идет ответвление от всех линий и построение сюжета вокруг двух ярких персонажей «Кухни», которые открыли гастробизнес – передвижную закусочную. Генеральный продюсер СТС и режиссер трех последних сезонов «Кухни» Антон Федотов объяснял:

«Эти герои – две самые яркие маски «Кухни», на которых держался основной юмор сериала. Мы подумали, что было бы любопытно посмотреть на приключения этой парочки, чем-то напоминающей героев фильма «Тупой и еще тупее», в совершенно новых обстоятельствах, абстрагируясь от привычного мира ресторанов Claude Monet и Victor».