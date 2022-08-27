В каком порядке смотреть сериал «Кухня» и «Отель Элеон»
Телесериал «Кухня» впервые вышел в 2012 году. Его производством занимались компании Yellow, Black and White и KeyStone Production по заказу канала СТС, где он транслировался. «Кухня» растянулась на шесть сезонов и завершилась через четыре года, но собрала несколько спин-оффов и полнометражных фильмов.
«Кухня» – хит СТС с самого первого сезона. Сериал смотрят и адаптируют в других странах, по нему снимают полнометражные фильмы, он стабильно получает различные награды и с каждым новым сезоном увеличивает армию поклонников», – так описывал популярность «Кухни» телеканал СТС.
Как необходимо смотреть сериал «Кухня» и «Отель Элеон»
Последовательность выхода всех частей и хронология их просмотра:
- «Кухня» / 1-3 сезоны (2012-2014 годы)
- Фильм «Кухня в Париже» (2014 год)
- «Кухня» / 4-6 сезоны (2014-2016 годы)
- «Отель Элеон» / 1-2 сезон (2016-2017 годы)
- Фильм «Кухня. Последняя битва» (2017 год)
- «Отель Элеон» / 3 сезон (2017 год)
- «Гранд» / 1-5 сезоны (2018-2021 годы)
- «СеняФедя» / 1-5 сезоны (2018-2022 годы)
- «Кухня. Война за отель» / 1-2 сезон (2019-2020 годы)
Для понимания: после второго сезона сериала «Гранд» происходит ответвление линий Сени и Феди. По сюжету они открывают собственный бизнес – из этого появился скетчком «СеняФедя».
В 2020 году по мотивам «Гранда» и «Отеля Элеон» вышел полнометражный комедийный фильм «Отель «Белград» с участием Милоша Биковича, который исполнил главную роль в «Холопе». Телевизионная премьера состоялась на ТНТ. Съемки проходили в России и Сербии, в них участвовали сербские актеры.
Какими получились сериалы и фильмы вокруг «Кухни»
• Шесть сезонов «Кухни» – это 120 серий и большое зрительское внимание. Эпицентр происходящего – ресторан французской кухни, где через комедию и драму раскрываются истории его коллектива. Все серии заканчиваются обобщающими мыслями, которые озвучиваются героями и подводят итог. Такой прием не использовался только в шестом сезоне, хотя последняя серия завершилась словами шеф-повара Виктора Баринова.
В 2016 году исследовательская компания KVG Research отмечала, что адаптированные версии «Кухни» транслировались в Грузии, Эстонии и Греции. По словам продюсера Эдуарда Илояна, бюджет каждой серии составлял 6,5-7 миллионов рублей – это вдвое выше стандартных расценок.
Актер Дмитрий Назаров говорил об успехе «Кухни»: «Во-первых, это не ситком. Во-вторых, «Кухня» – более добротно и качественно сделанный продукт. И в‑третьих, благодаря вышеперечисленному, я надеюсь, этот проект задаст некую планку всем остальным. Потому что, на мой взгляд, другие подобные юмористические истории сделаны несколько впопыхах. И, может быть, мы поможем поднять качество всей телевизионной продукции. По крайней мере, очень бы хотелось это сделать».
• «Отель Элеон» – спин-офф «Кухни» на 63 серии. Создатели «Кухни» объяснили закрытие главного проекта исчерпанностью истории и уходом на пике. Часть героев перешла в «Отель Элеон», где сюжет выстроен вокруг отельной тематики, а действия сконцентрированы на отеле «Гранд Элеон». В сериале уже нет главных персонажей – Дмитрия Нагиева и Виктора Баринова.
Как Нагиев десять лет вел шоу «Голос»: падал на колени перед участницей, узнал о смерти матери на съемках, чуть не ушел из-за правообладателей
• «Гранд» – продолжение «Отеля Элеон», которое растянулось на 106 серий. Его телевизионная премьера состоялась на канале «Супер» [сейчас – «Суббота»], который запустили создатели «Кухни» после разрыва отношений с СТС. Часть героев «Гранда» перешли из «Отеля Элеон» и «Кухни», но убраны из сценария после второго сезона (например, Сеня и Федя, вокруг которых появился отдельный сериал).
• «Кухня. Война за отель» – спин-офф «Кухни» и «Отеля Элеон», который длился два сезона (34 серии). В сериал вернулись главные персонажи – Виктор Баринов и Дмитрий Нагиев, в эпизодах появлялись герои из «Кухни» (например, Сеня и Федя, Настя и Костя). Премьера состоялась на телеканале СТС. В 2020 году вышел последний сезон. По словам актера Дмитрия Назарова, съемки прерывались из-за пандемии коронавируса.
• «СеняФедя» – спин-офф «Кухни» и «Отеля Элеон». В нем идет ответвление от всех линий и построение сюжета вокруг двух ярких персонажей «Кухни», которые открыли гастробизнес – передвижную закусочную. Генеральный продюсер СТС и режиссер трех последних сезонов «Кухни» Антон Федотов объяснял:
«Эти герои – две самые яркие маски «Кухни», на которых держался основной юмор сериала. Мы подумали, что было бы любопытно посмотреть на приключения этой парочки, чем-то напоминающей героев фильма «Тупой и еще тупее», в совершенно новых обстоятельствах, абстрагируясь от привычного мира ресторанов Claude Monet и Victor».
• Фильмы «Кухня в Париже» и «Кухня. Последняя битва» переносят героев в другие локации – Париж и Сочи. В рейтинге IMDb обе части набрали меньше семи баллов (6,9 и 6,5), хотя у самого сериала оценка 8,7.
Как составляют рейтинг фильмов IMDb и чем отличается от рейтинга «Кинопоиска»
Будет ли продолжение «Кухни»
В 2015 году «Кухня» официально закрылась, а последняя серия вышла в эфир 31 марта 2016 года. Такое решение создателей не было спонтанным: они хотели довести историю ресторанов Claude Monet и Victor до завершения, поэтому ее дальнейшее развитие не имело бы смысла.
Тогда зрители создали специальный сайт за сохранение и продолжение проекта. «Вы еще можете все изменить. Будущее сериала в руках зрителей!» – обращался к зрителям актер Никита Тарасов, который сыграл Луи. Но создатели запустили смежные комедийные истории на основе «Кухни».
22 октября 2020 года вышла последняя серия «Кухня. Война за отель». Всего их было 34. В августе-2022 представители СТС высказались о продолжении: «Сериал завершен. Все сериалы рано или поздно заканчиваются, но впереди вас ждет еще много крутых проектов, обещаем».
Летом-2022 завершился пятый сезон «СениФеди» – единственного активного проекта из среды «Кухни». Конкретики о продолжении сериала и планов о закрытии на данный момент нет. Комментарий СТС: «Пока нет новостей о продолжении, мы непременно будем держать в курсе».