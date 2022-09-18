22 лучших фантастических сериала Netflix
На стриминговом сервисе Netflix постоянно выходят новые сериалы в жанре фантастика. Здесь собраны 20 лучших и просто хороших сериалов, которые стоит посмотреть.
«Любовь. Смерть. Роботы»
2019 – ... (3 сезона)
Оценка «Кинопоиска»: 8,2
Оценка iMDb: 8,4
Смотреть тем, кто любит эти сериалы и фильмы: «Черное зеркало», «Аниматрица», «Электрические сны Филипа К. Дика»
Анимационный сериал-антология (одна серия – один сюжет), который заглядывает в обычно мрачноватое будущее. Каждая серия сделана в своем стиле и настроение: есть как и тревожный sci-fi с перестрелками против инопланетян, как и разговорная комедия трех роботов в мире постапокалипсиса. Один из самых новаторских проектов Netflix, который продлен на четвертый сезон.
«ОА»
2016 – 2019 (2 сезона)
Оценка «Кинопоиска»: 7,2
Оценка iMDb: 7,8
Смотреть тем, кто любит эти сериалы и фильмы: «Очень странные дела», «Тьма», «Звук моего голоса»
Один из самых загадочных и сложных по сюжету проектов Netflix. Слепая девушка пропадает на семь лет и неожиданно для семьи уже находится со здоровым зрением. Сериал постоянно подкидывает загадки и к финалу не оставляет единой трактовки. Зрители сравнивают «ОА» с фильмом «Начало» Кристофера Нолана.
«Маньяк»
2018 (1 сезон)
Оценка «Кинопоиска»: 7,4
Оценка iMDb: 7,7
Смотреть тем, кто любит эти сериалы и фильмы: «Вечное сияние чистого разума», «Легион», «Начало»
Эмма Стоун и Джона Хилл – в кислотном приключении. Оба героя проходят лечение в психоневрологической клинике. У них разные диагнозы, но одно экспериментальное лекарство, которое раскручивает неожиданные сюжеты в сеттинге киберпанка. Сериал шатает из жанра в жанр, но это только плюс для тех, кто любит экспериментальные проекты.
«Восьмое чувство»
2015 – 2018 (2 сезона)
Оценка «Кинопоиска»: 7,9
Оценка iMDb: 8,2
Смотреть тем, кто любит эти сериалы и фильмы: «Облачный атлас», «В твоих глазах», «Герои»
Проект сестер Вачовски. Люди узнают, что ментально связаны друг с другом – и за ними начинает следить секретная организация. Сериал снимался в восьми городах, поэтому такой разный и контрастный по настроению. Рекомендуется фанатам фильма «Облачный атлас».
«Видоизмененный углерод»
2018 – 2020 (2 сезона)
Оценка «Кинопоиска»: 7,5
Оценка iMDb: 7,9
Смотреть тем, кто любит эти сериалы и фильмы: «Бегущий по лезвию», «Мир дикого Запада», «Апгрейд»
На дворе 27 век. Сознание может перетекать из тела в тело с помощью специального устройства. И один миллиардер нанимает человека, чтобы выяснить, кто убил одно из его тел, потому что записывающее воспоминания устройство было повреждено. Получился захватывающий киберпанк и на момент выхода первого сезона самый дорогой сериал Netflix.
«Академия «Амбрелла»»
2019 – 2023
Оценка «Кинопоиска»: 7,5
Оценка iMDb: 7,9
Смотреть тем, кто любит эти сериалы и фильмы: «Роковой патруль», «Отбросы», «Пацаны»
Главный супергеройский сериал Netflix. Наблюдайте за командой (все они – сводные братья и сестры) по спасению мира, где каждый герой – сложный персонаж, который неспешно раскрывается на протяжении сезонов. Спасать мир им придется несколько раз.
«Сквозь снег»
2020 – ... (4 сезона)
Оценка «Кинопоиска»: 7,1
Оценка iMDb: 6,9
Смотреть тем, кто любит эти сериалы и фильмы: «Поезд в Пусан», «Высотка», «Голодные игры»
На Земле снова ледниковый период. И мы следим за поездом, где внутри жесткая социальная иерархия. Да, есть фильм с такой же концепцией от режиссера Пон Джун-хо. Но сериал Netflix по-своему интерпретирует первоисточник (французский роман). Акцент сделан на детективную историю.
«Аркейн»
2021 (1 сезон)
Оценка «Кинопоиска»: 8,8
Оценка iMDb: 9
Смотреть тем, кто любит эти сериалы и фильмы: «13-й район», «DOTA: Кровь дракона», «Алита: Боевой ангел»
Анимационный сериал по игре League of Legends стал прорывом и одним из лучших проектов Netflix за последние годы. Сериал рассказывает о двух мирах (один богатый и красивый, в другой лучше не наведываться) и двух героинях, которые очень дерзко раскроются.
«Тьма»
2017 – 2020 (3 сезона)
Оценка «Кинопоиска»: 8,1
Оценка iMDb: 8,7
Смотреть тем, кто любит эти сериалы и фильмы: «Твин Пикс», «Довод», «Донни Дарко»
Немецкий сериал-головоломка о пропаже детей в городке. Завязка обычная, но дальше придется поломать мозг, чтобы понять все происходящее. Большой сериал, который уже можно назвать классикой.
«Вдали»
2020 (1 сезон)
Оценка «Кинопоиска»: 6,5
Оценка iMDb: 6,6
Смотреть тем, кто любит эти сериалы и фильмы: «К звездам», «Марсианин», «Человек на Луне»
Сериал держит в напряжении двумя сюжетными линиями. Женщина-астронавт отправляется на Марс решать опасные задачи, а ее семья будет ждать дома и справляться со своими трудностями.
«Сотня»
2014 – 2020 (7 сезонов)
Оценка «Кинопоиска»: 7,3
Оценка iMDb: 7,6
Смотреть тем, кто любит эти сериалы и фильмы: «Ходячие мертвецы», «После нашей эры», «Остаться в живых»
Сто малолетних преступников путешествуют на космическом корабле. Чтобы однажды вернуться на Землю, где все вокруг выжжено последствиями ядерной войны. Хороший выбор для тех, кто любит постапокалипсис и драму с подростками.
«Мой сын — супергерой»
2019 – ... (2 сезона)
Оценка «Кинопоиска»: 6,1
Оценка iMDb: 7,1
Смотреть тем, кто любит эти сериалы и фильмы: «Близкие контакты третьей степени», «Очень странные дела», «Шазам!»
Мать-одиночка после гибели мужа сталкивается с необычным испытанием – ее сын проявляет суперспособности. И от всех это как-то нужно скрыть. Не сильно замеченный проект в России, поэтому точно попробуйте.
«Затерянные в космосе»
2018 – 2021 (3 сезона)
Оценка «Кинопоиска»: 6,8
Оценка iMDb: 7,3
Смотреть тем, кто любит эти сериалы и фильмы: «Светлячок», «Гравитация», «Остаться в живых»
Корабль теряется на далекой планете, и семье Робинсонов приходится адаптироваться к новым условиям. Планета похожа на Землю, но имеет свои особенности, которые постоянно удивляют. Приятная фантастика для всей семьи.
«Море спокойствия»
2021 (1 сезон)
Оценка «Кинопоиска»: 6,4
Оценка iMDb: 6,9
Смотреть тем, кто любит эти сериалы и фильмы: «Луна 2112», «Исходный код», «Обливион»
Корейский сериал с неожиданным финалом. На Земле серьезная засуха, и решение проблемы находится на Луне – там есть особое вещество. Команда астронавтов туда отправляется, и, все, конечно, идет не по плану.
«Рассвет апокалипсиса»
2019 (1 сезон)
Оценка «Кинопоиска»: 6,2
Оценка iMDb: 6,7
Смотреть тем, кто любит эти сериалы и фильмы: «Чернобыль: Зона отчуждения», «Ривердэйл», «Безумный Макс»
Очень странный постапокалипсис. Взрослые превращаются в упырей, а нормально выживают только подростки, которые враждуют и делятся на банды. Сериал бесконечно отсылает к «Безумному Максу» и почти не пытается быть серьезным.
«Меня это не устраивает!»
2020 (1 сезон)
Оценка «Кинопоиска»: 6,8
Оценка iMDb: 7,5
Смотреть тем, кто любит эти сериалы и фильмы: «Кэрри», «Сексуальное просвещение», «Конец ***го мира»
Сериал от продюсеров «Очень странных дел», где главная героиня тоже обладает сверхспособностью – в моменты острых эмоциональных переживаний она может двигать предметы и разрушать все вокруг силой мысли. Это мини-сериал, который рассказывает всем знакомую историю о взрослении и подростковых переживаниях.
«Детективное агентство Дирка Джентли»
2016 – 2017 (2 сезона)
Оценка «Кинопоиска»: 8,1
Оценка iMDb: 8,2
Смотреть тем, кто любит эти сериалы и фильмы: «Автостопом по галактике», «Доктор Кто», «Потерянная комната»
Сериал сделан по роману Дугласа Адамса. Сюжет вроде бы прост – два детектива расследуют загадочные дела. Но они придерживаются холистического метода – все во Вселенной взаимосвязано, и доверять при раскрытии преступлений можно только интуиции. Необычный сериал, где вас порадует Элайджа Вуд, и черный английский юмор.
«Путешественники»
2016 – 2018 (3 сезона)
Оценка «Кинопоиска»: 7,3
Оценка iMDb: 8
Смотреть тем, кто любит эти сериалы и фильмы: «Автостопом по галактике», «Доктор Кто», «Потерянная комната»
Да, это фантастический сериал о путешествии во времени. Но путешествуют не люди, а сознание. По сюжету человечество будущего пытается справиться с проблемами, отправляя в ХХI век сознание людей будущих веков – им надо исправить все плохое. Драйвовый и плотный в сюжетном плане сериал.
«Племена Европы»
2021 (1 сезон)
Оценка «Кинопоиска»: 6,3
Оценка iMDb: 6,7
Смотреть тем, кто любит эти сериалы и фильмы: «Игра престолов», «Сотня», «После нашей эры»
Это немецкий сериал от создателей «Тьмы». Он рассказывает о событиях 2074 года, когда Европа раздробилась на кучу мелких государств. Сериал сочетает в себе элементы фантастики и настроение «Игры престолов» – по сюжету Европу объединяют брат и сестра.
«Биохакеры»
2020 (2 сезона)
Оценка «Кинопоиска»: 6,4
Оценка iMDb: 6,8
Смотреть тем, кто любит эти сериалы и фильмы: «Крио», «Падение Луны», «Спайдерхед»
Еще один немецкий сериал – технотриллер о загадочной лаборатории, где студенты только по началу проводят опыты над растениями и мышами. Но дальше узнают новые тайны о руководителях лаборатории.
«3%»
2016 – 2020 (4 сезона)
Оценка «Кинопоиска»: 6,7
Оценка iMDb: 7,3
Смотреть тем, кто любит эти сериалы и фильмы: «Рассказ служанки», «Колония», «Человек в высоком замке»
Бразильская антиутопия со следующей концепцией: мир строго разделен на богатых и бедных. Но у каждого есть шанс попасть в общество лучших. Это получается только у трех процентов.
«Инопланетные миры»
2020 (1 сезон)
Оценка «Кинопоиска»: 6,6
Оценка iMDb: 6,5
Смотреть тем, кто любит эти сериалы и фильмы: «Чудеса солнечной системы», «Ради всего человечества», «Вселенная Стивена Хокинга»
Документальный мини-сериал от Netflix, где исследуется вопрос: как может выглядеть жизнь на других планеты? Авторы на полную включают фантазию и показывают самые разные варианты.