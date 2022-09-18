22 лучших фантастических сериала Netflix

Анимационный сериал-антология (одна серия – один сюжет), который заглядывает в обычно мрачноватое будущее. Каждая серия сделана в своем стиле и настроение: есть как и тревожный sci-fi с перестрелками против инопланетян, как и разговорная комедия трех роботов в мире постапокалипсиса. Один из самых новаторских проектов Netflix, который продлен на четвертый сезон.