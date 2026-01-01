Маша и Медведь

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Российский мультипликационный сериал
Год выхода
2009
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Серия «Маши и Медведя» – в топ-10 видео ютуба за всю историю с 4,5 млрд просмотров: как так вышло и чем отличается от других
#Маша и Медведь
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