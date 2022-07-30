Серия «Маши и Медведя» – в топ-10 видео ютуба за всю историю с 4,5 млрд просмотров: как так вышло и чем отличается от других
У мультсериала «Маша и Медведь» до сих пор появляются новые серии, хотя его премьерный показ состоялся в январе 2009 года. Есть спин-оффы «Маши и Медведя», где Маша рассказывает сказки и страшилки. Еще ожидается выход анимационного фильма. Одна из серий «Маши и Медведя» вообще несколько лет входит в десятку самых просматриваемых видео ютуба.
Самая популярная серия мультсериала «Маша и Медведь»: о чем она и почему попала в Книгу рекордов Гиннесса
Название – «Маша плюс каша». Это 17-я серия первого сезона мультсериала «Маша и Медведь». Маша там мешает Медведю играть в шашки. Тот уходит из дома и оставляет ее одну – тогда Маша готовит розовую кашу (овсянку). Происходит взрыв: каша заполняет весь дом. В конце серии Медведь заставляет Машу убираться и показывает ей, что теперь она постоянно будет есть эту кашу.
Серия имеет английские субтитры на ютубе. Впервые она была опубликована там в январе 2012 года. Через несколько лет серия «Маша плюс каша» вышла на средние показатели почти в 3 миллиона просмотров за день. Режиссер Наталья Мальгина банально объясняла причины популярности одного конкретного эпизода: родители обычно включают его, когда кормят детей.
В интервью Forbes в 2021 году она так подробнее раскрывала этот тезис: «Это такой формат, который ты ставишь ребенку, пока он завтракает перед школой или садом». Там же она рассказывала, что у мультсериала выбраны удачные границы по хронометражу. Каждая серия идет 6-7 минут, поэтому не перегружает ребенка. Серия «Маша плюс каша» – 6 минут и 52 секунды.
Видео размещено на канале GetMovies (41 миллион подписчиков). Создатели GetMovies называют его первым семейным каналом. 38 самых популярных видео там – серии «Маши и Медведя». Из них меньше всего набрало видео «Ловись рыбка!» – 117 миллионов. Серии «Приятного аппетита» и «Большая стирка» перешли отметку в миллиард (1,4 млрд и 1,2 млрд).
Сейчас под этим видео закрыты комментарии, но пользователи ютуба ранее писали там о странной популярности серии. Студия Animaccord рассказывала, что серия «Маша плюс каша» долго держалась еще выше в рейтинге видео ютуба. В момент перехода отметки в 4 миллиарда просмотров она находилась на четвертом месте среди самых просматриваемых роликов.
В 2019 году Книга рекордов Гиннесса отметила «Машу и Медведя» за серию «Маша плюс каша». Тогда она назвала ее самым просматриваемым мультфильмом на ютубе. Если собирать просмотры со всех серий вместе, то «Маша и Медведь» еще в 2021 году перешла на ютубе отметку в 100 миллиардов просмотров. Тогда мультсериал собирал тысячу просмотров в секунду.
Популярность серии «Маша плюс каша» кажется аномальной, но люди объясняли ее так. У видео на ютубе качественная и привлекательная обложка: Маша держит ложку перед тарелкой каши. Другой ключевой фактор – внимание к серии еще больше увеличивает ее просмотры. Это видео есть во всех подборках по ютубу и по нему многие узнают сам мультсериал «Маша и Медведь».
FTTV исследовал факторы, которые повлияли на количество просмотров. Англичане знают ее по названию Recipe for Disaster («Рецепт катастрофы»). Авторы считают, что для популярности серии важна ее тематика. Тут каждый ребенок видит что-то близкое – всех заставляют есть кашу. Поэтому дети сами просят постоянно ее включать – они знают и любят такую жизненную историю.
Эпизод «Маша плюс каша» повлиял и на общие показатели мультсериала «Маша и Медведь». Люди часто знакомятся с героями через эту серию, а уже потом включают остальные. Мировая популярность серии была аргументом для показа мультфильма по всему миру. О ней говорили, когда в честь десятилетия «Маша и Медведь» попала в кинотеатры Великобритании.
Сила этой серии – ее простая сюжетная задумка. Вот с такими кадрами:
Секрет популярности мультсериала «Маша и Медведь» – почему все вокруг его смотрят
Почему мультсериал «Маша и Медведь» так популярен? Об этом уже давно рассуждали люди в разных странах мира – «Машу и Медведя» действительно смотрят вообще везде. Поэтому и просмотры на серии «Маша плюс каша» складываются не только из российских пользователей ютуба. Мультсериал от студии Animaccord переведен на 42 языка. Он есть даже на Netflix.
На реддите еще шесть лет назад была запущена ветка с обсуждением популярности мультсериала «Маша и Медведь» и его конкретной серии. Там люди писали, что смотреть «Машу и Медведя» можно даже без знания языка (или вообще не слушать). Было и такое: «Это остроумное, забавное и смотрибельное детское шоу. Там хорошо сочетаются юмор, музыка и само повествование».
Распространение на ютубе идет разные источники – везде можно смотреть мультсериал «Маша и Медведь» бесплатно. Например, у него есть ютуб-канал на 38 миллионов подписчиков. Там главным видео остается серия «Сладкая жизнь». Она загружена девять лет назад и за это время собрала 819 миллионов просмотров. У этого видео доступна функция субтитров (есть не у всех).
На «Машу и Медведь» повлияли алгоритмы ютуба и возможность смотреть там бесплатные видео. Отдельные серии «Маши и Медведя» постоянно мелькают в подборках для детей. Это касается и самого популярного видео. Так ситуацию с детскими просмотрами описывал Джон Биггс из TechCrunch: «Ютуб стал для них нянькой, товарищем по играм и детским телеканалом».
«Экспресс-газета» общалась с экспертами по поводу популярности «Маши и Медведя». Они пришли к нескольким выводам. Ключевой: мультфильму помогает идеальный цветовой баланс, который одновременно запоминается и не бьет по глазам. Повлияли и визуальные образы: Маша и ее большие глаза нравятся людям в зарубежных странах. Медведь – яркая ассоциация с Россией.
Пользователи на IMDb отмечают, что «Маша и Медведь» интересна качественной русской анимацией. Многие узнают в образе Маши проступки собственных детей. Главное: серии можно смотреть бесплатно, все они веселые, эмоции получают дети и взрослые любого возраста. Variety писал, что в дальнейшем пойдет новая раскрутка мультсериала – будут и сторонние проекты.
Все серии «Маши и Медведя» по-прежнему доступны на ютубе (тут и тут). Их можно смотреть онлайн и на сайте телеканала «Карусель».