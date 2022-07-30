Серия «Маши и Медведя» – в топ-10 видео ютуба за всю историю с 4,5 млрд просмотров: как так вышло и чем отличается от других

Самая популярная серия мультсериала «Маша и Медведь»: о чем она и почему попала в Книгу рекордов Гиннесса

Название – «Маша плюс каша». Это 17-я серия первого сезона мультсериала «Маша и Медведь». Маша там мешает Медведю играть в шашки. Тот уходит из дома и оставляет ее одну – тогда Маша готовит розовую кашу (овсянку). Происходит взрыв: каша заполняет весь дом. В конце серии Медведь заставляет Машу убираться и показывает ей, что теперь она постоянно будет есть эту кашу.

Серия имеет английские субтитры на ютубе. Впервые она была опубликована там в январе 2012 года. Через несколько лет серия «Маша плюс каша» вышла на средние показатели почти в 3 миллиона просмотров за день. Режиссер Наталья Мальгина банально объясняла причины популярности одного конкретного эпизода: родители обычно включают его, когда кормят детей.

В интервью Forbes в 2021 году она так подробнее раскрывала этот тезис: «Это такой формат, который ты ставишь ребенку, пока он завтракает перед школой или садом». Там же она рассказывала, что у мультсериала выбраны удачные границы по хронометражу. Каждая серия идет 6-7 минут, поэтому не перегружает ребенка. Серия «Маша плюс каша» – 6 минут и 52 секунды.