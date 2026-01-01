Ютуб и тв: Новости

Главная
Материалы
Футбол
«Матч ТВ» будет основным вещателем финала ЛЧ-2022. Канал назвал это первым случаем, когда УЕФА не нанял сторонний продакшн
#Матч ТВ
3
MMA
«Матч ТВ» купил права на трансляцию в России UFC. Контракт действует с 2022 года
#Матч ТВ
Спортивная гимнастика
«Матч ТВ» на три года купил права на турниры по гимнастике. Вскоре после критики из-за отсутствия трансляций в России
#Матч ТВ
Футбол
«Радио Зенит» стало частью субхолдинга «Матч»
#Матч ТВ
Футбол
«Матч ТВ» покажет матчи РПЛ в ближайшие четыре года. Тендера не будет
#Матч ТВ
Футбол
Василий Конов стал гендиром агентства спортивной информации «Матч+». Евгений Слюсаренко – главредом агентства
#Матч ТВ
Футбол
Денис Казанский ушел с «Матч ТВ»
#Денис Казанский
Футбол
«Матч ТВ» покажет игры сборной России только на сайте
#Россия
Футбол
Нобель Арустамян ушел с «Матч ТВ» из-за интервью с Мамаевым. Назвал его «пиар-перформансом» и не согласился с редполитикой
#Нобель Арустамян
Футбол
«Матч ТВ» эксклюзивно покажет АПЛ с сезона-2022/23. Канал анонсировал это через пранк в телеграм-канале
#АПЛ
Футбол
Комментатор Моссаковский ушел с «Матч ТВ». Он займется медиа в кипрском «Пафосе»
#Матч ТВ
Футбол
Годовой доход «Матч ТВ» – пять миллиардов рублей. Об этом рассказала Канделаки
#Матч ТВ
Политика
Украина внесла Губерниева в список лиц, создающих угрозу ее национальной безопасности
#Дмитрий Губерниев
Разное
Сайт о технологиях 4PDA заблокирован в России после иска владельца «Матч ТВ». На площадке нашли передачи канала
#Матч ТВ
Футбол
Умер комментатор Юрий Розанов
#Юрий Розанов
Футбол
Наталья Билан уходит с должности главного продюсера «Матч ТВ»
#Наталья Билан
Футбол
«Рукоприкладство – недопустимая херня». Капитан команды «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин – о поступке Широкова
#Роман Широков
Футбол
«Матч ТВ» продлил контракт с УЕФА на показ еврокубков до 2024 года
#Матч ТВ
Хоккей
«Матч ТВ» 9 мая покажет повтор финала ОИ-2018 Россия – Германия
#Матч ТВ
Разное
«Матч ТВ» на 20% сократил зарплаты сотрудников, чьи доходы превышают 65 тысяч рублей
#Матч ТВ
Разное
«Матч ТВ» обеспечит трансляцию и съемки предпасхальных богослужений
#Матч ТВ
Футбол
«Матч ТВ» не показал начало игры «Локомотива» и «Спартака». Вместо футбола – баскетбол и реклама
#Матч ТВ