Ютуб и тв: Новости

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Материалы
Футбол
«Матч ТВ» будет основным вещателем финала ЛЧ-2022. Канал назвал это первым случаем, когда УЕФА не нанял сторонний продакшн
#Матч ТВ
29 декабря 2021, 14:35
3
MMA
«Матч ТВ» купил права на трансляцию в России UFC. Контракт действует с 2022 года
#Матч ТВ
13 декабря 2021, 19:15
Спортивная гимнастика
«Матч ТВ» на три года купил права на турниры по гимнастике. Вскоре после критики из-за отсутствия трансляций в России
#Матч ТВ
28 октября 2021, 14:01
Футбол
«Радио Зенит» стало частью субхолдинга «Матч»
#Матч ТВ
21 октября 2021, 15:40
Футбол
«Матч ТВ» покажет матчи РПЛ в ближайшие четыре года. Тендера не будет
#Матч ТВ
05 октября 2021, 14:48
Футбол
Василий Конов стал гендиром агентства спортивной информации «Матч+». Евгений Слюсаренко – главредом агентства
#Матч ТВ
13 сентября 2021, 17:14
Футбол
Денис Казанский ушел с «Матч ТВ»
#Денис Казанский
13 сентября 2021, 16:52
Футбол
«Матч ТВ» покажет игры сборной России только на сайте
#Россия
01 сентября 2021, 18:33
Футбол
Нобель Арустамян ушел с «Матч ТВ» из-за интервью с Мамаевым. Назвал его «пиар-перформансом» и не согласился с редполитикой
#Нобель Арустамян
24 августа 2021, 15:12
Футбол
«Матч ТВ» эксклюзивно покажет АПЛ с сезона-2022/23. Канал анонсировал это через пранк в телеграм-канале
#АПЛ
22 июля 2021, 12:17
Футбол
Комментатор Моссаковский ушел с «Матч ТВ». Он займется медиа в кипрском «Пафосе»
#Матч ТВ
12 июля 2021, 17:46
Футбол
Годовой доход «Матч ТВ» – пять миллиардов рублей. Об этом рассказала Канделаки
#Матч ТВ
12 июля 2021, 16:15
Политика
Украина внесла Губерниева в список лиц, создающих угрозу ее национальной безопасности
#Дмитрий Губерниев
05 июля 2021, 11:58
Разное
Сайт о технологиях 4PDA заблокирован в России после иска владельца «Матч ТВ». На площадке нашли передачи канала
#Матч ТВ
14 мая 2021, 17:10
Футбол
Умер комментатор Юрий Розанов
#Юрий Розанов
03 марта 2021, 11:54
Футбол
Наталья Билан уходит с должности главного продюсера «Матч ТВ»
#Наталья Билан
06 ноября 2020, 16:43
Футбол
«Рукоприкладство – недопустимая херня». Капитан команды «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин – о поступке Широкова
#Роман Широков
11 августа 2020, 01:21
Футбол
«Матч ТВ» продлил контракт с УЕФА на показ еврокубков до 2024 года
#Матч ТВ
12 мая 2020, 13:10
Хоккей
«Матч ТВ» 9 мая покажет повтор финала ОИ-2018 Россия – Германия
#Матч ТВ
05 мая 2020, 15:45
Разное
«Матч ТВ» на 20% сократил зарплаты сотрудников, чьи доходы превышают 65 тысяч рублей
#Матч ТВ
17 апреля 2020, 17:10
Разное
«Матч ТВ» обеспечит трансляцию и съемки предпасхальных богослужений
#Матч ТВ
11 апреля 2020, 19:05
Футбол
«Матч ТВ» не показал начало игры «Локомотива» и «Спартака». Вместо футбола – баскетбол и реклама
#Матч ТВ
27 октября 2019, 17:45
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