Япония ужесточила закон о кибербуллинге – теперь за оскорбления в интернете можно получить до года тюрьмы. Решение произошло после резонансного самоубийства 22-летней Ханы Кимуры, которая подверглась травле из-за участия в реалити-шоу.

О пересмотре заговорили еще два года назад – но меняют закон только сейчас

Раньше закон предусматривал штраф до 10 тысяч йен (75 долларов) и арест до 30 суток, теперь – штраф до 300 тысяч йен (2,250 долларов) и тюремный срок до года. Срок давности по привлечению к отвественности вырос с года до трех лет.

Законопроект вызвал неоднозначную реакцию в Японии. Противники считают, что он угрожает свободе слова и подавляет справедливую критику, например, чиновников. Поэтому в положение добавили пункт о проверке закона через три года – она оценит, не ограничивает ли она свободу слова. Власти Японии пообещали пересмотр вскоре после самоубийства Ханы Кимуры в 2020 году.

Кимура получала сотни сообщений в день, где ее оскорбляли и желали смерти

Она начинала медийную карьеру как рестлерша и выступала за разные промоушены, а в 2019 году попала на реалити-шоу Netflix «Дом с террасой». По сюжету три женщины и три мужчины живут в одном доме и «ищут свою любовь».

Кимура дебютировала в шоу в сентябре 2019-го и провела в нем несколько месяцев – вплоть до самоубийства в мае. Фанаты неоднократно критиковали ее, один из последних случаев связан с ссорой между Кимурой и другим участником шоу. Тот случайно постирал ее дорогостоящий костюм для рестлинга со своими вещами – Кимуре не понравилось это, она высказала недовольство и сбила кепку с его головы.