Ютуб и тв
#Ютуб и тв
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10 необычных возможностей и секретов ютуба

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YouTube – это сервис, возможности которого не всегда полностью очевидны. Здесь мы собрали 10 малозаметных и просто приятных функций ютуба.

Не сохраняйте историю просмотра

Просто зайдите в историю просмотра и нажмите на кнопку «Не сохранять историю просмотра». Но в истории останутся видео, которые уже были просмотрены.

Легко создавайте гифку

Вставьте «gif» (без кавычек) перед  youtube в адресной строке. И вы из любого видео сможете сделать гифку: обрезать ее, добавить надписи и т.д

Используйте полезные клавиши

Запоминайте.

K – Воспроизведение / пауза

J – перемотка видео назад на 10 секунд

L – перемотка видео вперед на 10 секунд

M – отключить звук видео

 

Улучшьте поисковой запрос

  • С помощью минуса. «Лучшие голы -2022» – и вы получите результаты без 2022 года в заголовке.
  • C помощью short и long. Так вы ищите видео нужной длины. Например, «котики, short».
  • Добавьте в поиск channel, чтобы в названии канала было нужное слово. Например, «tennis, channel».

Читайте ютуб

На некоторых видео можно получить полную расшифровку. Для этого рядом с видео нужно нажать на три точки и «Показать текст видео».

Отключите лишние уведомления

В уведомлениях ютуба легко вообще от них избавиться. Сначала нажмите на колокольчик, а потом на шестеренку возле нее. 

Находите оригиналы песен

Если вы хотите найти, например, оригинальный клип и не столкнуться с десятком пародий в поиске, то тут есть особый лайфхак. 

Посмотрите старые видео, которые вам давно нравились

Заходите в понравившиеся видео, перемешивайте их и находите шедевры, которым вы давным-давно ставили лайки.

Подпишитесь на самый загадочный канал

На канале Webdriver Torso вы найдете только странные видео с синими и красными фигурами. Эти видео собирают сотни тысяч, а иногда миллионы просмотров. В чем прикол? Оказалось, что это и есть канал YouTube, который так тестирует качество видео.

Оцените юмор ютуба

Раньше ютуб замораживал просмотры на отметке в 301 просмотр. И все не понимали, почему так. Дошло до того, что в одном из объясняющих видео ютуб навсегда заморозил просмотры на 301-м.

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