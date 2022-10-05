10 необычных возможностей и секретов ютуба
YouTube – это сервис, возможности которого не всегда полностью очевидны. Здесь мы собрали 10 малозаметных и просто приятных функций ютуба.
Не сохраняйте историю просмотра
Просто зайдите в историю просмотра и нажмите на кнопку «Не сохранять историю просмотра». Но в истории останутся видео, которые уже были просмотрены.
Легко создавайте гифку
Вставьте «gif» (без кавычек) перед youtube в адресной строке. И вы из любого видео сможете сделать гифку: обрезать ее, добавить надписи и т.д
Используйте полезные клавиши
Запоминайте.
K – Воспроизведение / пауза
J – перемотка видео назад на 10 секунд
L – перемотка видео вперед на 10 секунд
M – отключить звук видео
Улучшьте поисковой запрос
- С помощью минуса. «Лучшие голы -2022» – и вы получите результаты без 2022 года в заголовке.
- C помощью short и long. Так вы ищите видео нужной длины. Например, «котики, short».
- Добавьте в поиск channel, чтобы в названии канала было нужное слово. Например, «tennis, channel».
Читайте ютуб
На некоторых видео можно получить полную расшифровку. Для этого рядом с видео нужно нажать на три точки и «Показать текст видео».
Отключите лишние уведомления
В уведомлениях ютуба легко вообще от них избавиться. Сначала нажмите на колокольчик, а потом на шестеренку возле нее.
Находите оригиналы песен
Если вы хотите найти, например, оригинальный клип и не столкнуться с десятком пародий в поиске, то тут есть особый лайфхак.
Посмотрите старые видео, которые вам давно нравились
Заходите в понравившиеся видео, перемешивайте их и находите шедевры, которым вы давным-давно ставили лайки.
Подпишитесь на самый загадочный канал
На канале Webdriver Torso вы найдете только странные видео с синими и красными фигурами. Эти видео собирают сотни тысяч, а иногда миллионы просмотров. В чем прикол? Оказалось, что это и есть канал YouTube, который так тестирует качество видео.
Оцените юмор ютуба
Раньше ютуб замораживал просмотры на отметке в 301 просмотр. И все не понимали, почему так. Дошло до того, что в одном из объясняющих видео ютуб навсегда заморозил просмотры на 301-м.