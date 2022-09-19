Как игрушка Хагги Вагги появилась из злодея хоррора и почему родители всего мира обеспокоены его популярностью
Существо из синего меха, треугольной головой и большим зубастым ртом. Это Хагги Вагги – странная игрушка, которая уже второй год очень популярна у детей. И как будто бы повсюду.
Хагги Вагги – это злодей из игры-хоррора. Он был добрым до катастрофы на фабрике игрушек
В октябре 2021 года вышла хоррор-игра Poppy Playtime. За нами по сюжету на фабрике игрушек как раз и гонится Хагги Вагги – игрушка, которая был создан, чтобы дети его обнимали. Но после аварии на фабрике его характер сильно изменился.
Сначала Хагги Вагги становится вездесущим героем ютуба – блогеры записывают реакции, как они пугаются в Poppy Playtime.
В игре также есть женская версия персонажа – Кисси Мисси. Она сделана из розового меха.
Сама игра Poppy Playtime быстро растеряла популярность (ее сюжет и геймплей примитивны), а вот поп-культура пополнилась новыми персонажами. Которые всем кажутся милыми, несмотря на вид монстров.
Хагги Вагги обожают дети. И это беспокоит родителей, которые хотят запретить игрушку
Создатели игры Poppy Playtime говорят, что вообще не целились в детскую аудиторию. Это была первая игра студии, и разработчики просто хотели сделать то, во что бы они сами играли.
И они не ожидали, что детям так понравится Хагги Вагги – они приняли его даже в злом обличии. Теперь игрушка Хагги Вагги – одна из самых популярных в мире: с ним еще рисуют арты, делают, песни и другой контент.
Периодически в медиа идут споры о Хагги Вагги: опасна ли эта игрушка для психики детей и что вообще говорит эта популярность?
Одни детские психологи говорят, что это норма – пусть Хагги Вагги и страшный, но он помогает отыгрывать некоторые социальные ситуации, придавать игрушке характер: «Не нужно спешить отбирать у ребенка игрушки, которые по какой-то причине пугают взрослых. Лучше спросить: «А почему тебе нравится Хагги Вагги, во что ты с ним играешь?»
Но другие специалисты считают, что такими игрушками детям лучше не играть – плохие качества персонажа (который вообще-то убивает людей на фабрике) ребенок ассоциирует с собой.
Появляются даже инициативы, что Хагги Вагги стоит запретить – была даже новость, что плюшевую игрушку запрещали проносить в детские сады Санкт-Петербурга (об этом рассказывали родители нескольких детей).
Спорность Хагги Вагги затрагивает весь мир. Родители в США, например, были обеспокоены тиктоками, где Хагги Вагги говорит фразу «Мы с тобой обнимемся навеки». Так персонажа заподозрили, что он навевает детям мысли о смерти. Но разработчики игры объясняют, что это фанатский контент – в самой игре Хагги Вагги не говорит.
Христианские школы США называют Хагги Вагги «обманчивым персонажем», но пока никто его не запрещал. Во всех статьях для обеспокоен
Также недовольны Хагги Вагги были школы в Великобритании – там на переменах дети младших классов разыгрывают роль Хагги Вагги: обнимают друг друга и шепчут гадости на ухо.