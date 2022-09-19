Как игрушка Хагги Вагги появилась из злодея хоррора и почему родители всего мира обеспокоены его популярностью

Существо из синего меха, треугольной головой и большим зубастым ртом. Это Хагги Вагги – странная игрушка, которая уже второй год очень популярна у детей. И как будто бы повсюду.

Хагги Вагги – это злодей из игры-хоррора. Он был добрым до катастрофы на фабрике игрушек

В октябре 2021 года вышла хоррор-игра Poppy Playtime. За нами по сюжету на фабрике игрушек как раз и гонится Хагги Вагги – игрушка, которая был создан, чтобы дети его обнимали. Но после аварии на фабрике его характер сильно изменился.

Сначала Хагги Вагги становится вездесущим героем ютуба – блогеры записывают реакции, как они пугаются в Poppy Playtime.