50 успокаивающих видео ютуба
Мини-бассейн для домашних животных
12 минут манипуляций с магнитными шариками.
Стрим NASA из космоса
Наблюдение за Землей.
Часовое наблюдение за водопадами
Ровно 60 минут красивых пейзажей и льющейся воды.
Космос, природа и сумерки
И вечер, переходящий в ночь.
Пейзажи неба под музыку
Посмотрите, как красиво они сменяются.
Красота пляжей и океанов
4,5 часа ослепительных видео в высоком качестве.
Множество пейзажей
Они сменяют друг друга и не успевают надоесть даже за три часа.
10 часов за рулем под дождем
Да, есть и такая необычная идея. Подойдет вам?
Подводный мир с рыбками и водорослями
И удивительное разнообразие видов.
Турнир по бильярду
Хотя бы полчасика тихого спорта.
Самые разные закаты
Без них точно нельзя. Всегда особенное зрелище.
Самое зеленое видео
Да под японскую музыку. Как вам?
Смена пейзажей со временем
Все неизменно кроме освещения и облаков.
Разноцветные пузыри
Очень оригинальное видео на любителя, но тоже способное успокоить.
Сборка человечков Лего
Их много – причем самых разных.
Зимняя красота: горы, сосны, снег
Нам с вами это близко.
Осенние виды
Осень вам нравится больше? Вот, пожалуйста.
Природный микс
Набор из самых разных сменяющихся картинок.
Вращающиеся мельницы
Бонусом – шикарные виды Австралии.
Птичий мир в природе
Смотреть, конечно же, со звуком.
Самые красивые птицы
Целый час успокаивают самые яркие и поразительно красивые птички.
Шикарные цветочные поля
Одно из самых ярких видео в подборке.
Обычный костер
На природе у водоема под закат.
Наблюдение за акулами
Опасность и умиротворение в одном видео.
Африканские дикие животные
Минуты их спокойной повседневной жизни.
Красота России
55 минут умиротворения от видов в нашей стране.
Величественная Италия
Свернем южнее.
Разнообразная Индия
В гости к азиатам.
Зеленая Австралия
Ненадолго к австралийцам.
И яркая Бразилия
Приземляемся в Южной Америке.
Детеныши животных
Еще одна невероятная милота!
Наблюдение за Луной
С музыкальным сопровождением обязательно.
Песочные картины
Создание новых пейзажей.
Рай для котолюбителей
Несколько часов пушистой красоты.
И большие кошки
Такие же, только больше в несколько раз.
Величие вулканов
Завораживает масштаб.
Разноцветные медузы
Еще одни водные обитатели.
Как делать пирог
Но тут опасно – может захотеться есть.
Как убирать красивый дом
Бодрое видео уборки и большой рыжий кот бонусом.
Эффект домино
Они разноцветные и рассыпаются целыми блоками.
Звездное небо и вся его красота
Восемь часов релакса.
Непрерывный «Интерстеллар»
Фанаты фильма заценят.
Рисование песком
Еще один способ расслабиться.
Просто космос и планеты
Величественная картина.
Пресс с разными предметами
Даже ломать можно спокойно
Старый добрый калейдоскоп
Такой способ вообще работал всегда.
Обычное производство
Процессы, которые мы не видим в повседневной жизни.
Песочные часы
Безупречный выбор.
Заставка «Трубопровод»
Олды оценят.
Красота в саду
И много бабочек.