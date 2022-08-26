33 лучших сериала Netflix
Netflix производит сериалы и фильмы с 2013 года. Мы выбрали 33 сериала с высокими рейтингами на «Кинопоиске» и IMDb. В этой подборке указаны примеры лучших сериалов Netflix на любой вкус.
Учитываются оригинальные проекты, где Netflix участвовал в производстве. В списке есть и те сериалы, которые стали популярны только из-за распространения на этом сервисе. В этом материале все сериалы имеют высокий рейтинг, но при составлении мы не расставляли их по местам.
Первый сериал не может быть лучше 33-го – такой рейтинг невозможно составить объективно.
1. «Игра в кальмара»
Рейтинг «Кинопоиска» – 7,5.
Рейтинг IMDb – 8,0.
Список лучших сериалов Netflix нельзя считать полным без этого сериала. «Игра в кальмара» рассказывает о смертельных играх с денежным призом, которые проходят в Южной Корее. Проект уже официально продлен на второй сезон. На серии из первого сезона «Игры в кальмара» зрители потратили более 1,6 миллиарда часов. Доход Netflix составил почти 900 миллионов долларов.
2. «Последний танец»
Рейтинг «Кинопоиска» – 9,0.
Рейтинг IMDb – 9,10.
Мини-сериал о легендарных временах «Чикаго Буллз» и баскетболисте Майкле Джордане. Это спортивный документальный проект, который включает в себя десять серий. Сам Джордан удивился реакции людей на выход «Последнего танца» в 2020 году: «Думал, что фанаты не поймут мою страсть к игре и победам». «Нетфликс» готовил этот сериал совместно с ESPN.
3. «Корона»
Рейтинг «Кинопоиска» – 8,8.
Рейтинг IMDb – 9,0.
Историческая драма рассказывает об истории королевы Елизаветы II. Именно сериал «Корона» всегда считался самым популярным проектом Netflixу для зрителей из России. Он имеет рекордно высокий рейтинг на всех возможных платформах. Есть данные за 2020 год: 73 миллиона семей по всему миру посмотрели сериал «Корона». Дальше цифра только увеличивалась.
4. «Очень странные дела»
Рейтинг «Кинопоиска» – 8,4.
Рейтинг IMDb – 8,7.
«Очень странные дела» – драматический и научно-фантастический сериал в жанре ужасов. Netflix ведет работу над пятым сезоном (о нем – тут). «Очень странные дела» выделяется в подборках популярных сериалов – его стоит посмотреть в 2022 году. Весной и летом состоялся релиз четвертого сезона, который разделен на две части. Так Netflix поступил для дополнительного улучшения рейтингов.
5. «Аркейн»
Рейтинг «Кинопоиска» – 8,8.
Рейтинг IMDb – 9,0.
Разработка анимационного сериала «Аркейн» длилась шесть лет. Это мультсериал по вселенной игры Leagueof Legends. Netflix первым получил права на распространение «Аркейна»: он сразу высоко поднялся во внутренних рейтингах. Какое-то время «Аркейн» имел рекордные показатели и опережал по просмотрам «Игру в кальмара». Сейчас «Аркейн» претендует на «Эмми».
6. «Озарк»
Рейтинг «Кинопоиска» – 7,9.
Рейтинг IMDb – 8,5.
Это криминально-драматический сериал, который завязан на истории финансового консультанта Марти Берда – его играет Джейсон Бейтман. Он отмывал деньги для наркобарона, а теперь переезжает в город Озарк. И должен вернуть ему долги. Другая звезда сериала «Озарк» Том Пелфри в ближайшее время сыграет в другом проекте Netflix – «Полноценный мужчина».
7. «Ведьмак»
Рейтинг «Кинопоиска» – 7,2.
Рейтинг IMDb – 8,2.
«Ведьмак» снят по серии романов Анджея Сапковского. Ведьмак – это убийца чудовищ, который выполняет эту работу за деньги. У него есть предназначение – ребенок-неожиданность Цири. По сериалу они находят друг друга. Выпуск третьего сезона «Ведьмака» запланирован на 2023 год, но съемки постоянно откладывались из-за пандемии коронавируса и проблем у актеров.
8. «Половое воспитание»
Рейтинг «Кинопоиска» – 8,1.
Рейтинг IMDb – 8,4.
«Сексуальное просвещение» и Sex Education – этот сериал известен и под такими вариантами названия. Герои живут в городе Мурдэйл и учатся в школе. Они сталкиваются с подростковыми проблемами и первой любовью. Сериал затрагивает проблемы взаимоотношений между людьми на всех уровнях. Летом 2022 года стартовали съемки четвертого сезона «Полового воспитания».
9. «Нарко»
Рейтинг «Кинопоиска» – 8,4.
Рейтинг IMDb – 8,8.
Студия Netflix выпустила сериал «Нарко» в 2015 году. «Нарко» рассказывает о становлении наркоторговца Пабло Эскобара и его борьбе с органами УБН. Формально у него всего три сезона, но есть и спин-офф «Нарко: Мексика». В 2022 году Netflix вернулся к теме наркотиков, но перенес ее на корейские мотивы. Об этом выйдет отдельный проект. Все выпуски «Нарко» основаны на реальных преступлениях.
10. «Конь БоДжек»
Рейтинг «Кинопоиска» – 8,3.
Рейтинг IMDb – 8,8.
«Конь БоДжек» вышел в 2014 году и насчитывает шесть сезонов. БоДжек – это конь, который снимается в кино, дружит с людьми и пьет. В сериале поднимаются проблемы любви, алкоголизма и депрессии. «Конь БоДжек» был официально завершен в 2020 году. Rolling Stone признал его лучшим сериалом всех времен на Netflix.
11. «Карточный домик»
Рейтинг «Кинопоиска» – 8,3.
Рейтинг IMDb – 8,7.
Одна из лучших ролей в карьере Кевина Спейси. «Карточный домик» впервые появился еще в 2013 году, но актуален даже через девять лет. Он до сих пор держится в топе лучших сериалов «Нетфликс» с высоким рейтингом. «Карточный домик» – политический триллер. На английском телевидении уже выходил похожий мини-сериал, но Netflix глобально его адаптировал.
12. «Ход королевы»
Рейтинг «Кинопоиска» – 8,3.
Рейтинг IMDb – 8,6.
Один из самых популярных сериалов в истории Netflix. В первый месяц с момента дебюта его посмотрели 62 миллиона домохозяйств. Оригинальный сюжет сериала разворачивается в 50-х и 60-х годах прошлого века. Он рассказывает о шахматном вундеркинде Бет Хармон. Ее сыграла Аня Тейлор-Джой. Сериал «Ход королевы» оказал эффект и повлиял на популярность шахмат.
13. «На пути к небесам»
Рейтинг «Кинопоиска» – 8,3.
Рейтинг IMDb – 8,6.
Южнокорейский потоковый сериал, который рассказывает о парне с аутизмом. У него умирает опекун – новым становится человек, вышедший из тюрьмы. Для официального оформления опекунства ему нужно показывать примерное поведение. Драма насчитывает один сезон из десяти серий. Дата выхода – 2021 год.
14. «Любовь. Смерть. Роботы»
Рейтинг «Кинопоиска» – 8,2.
Рейтинг IMDb – 8,4.
«Любовь. Смерть. Роботы» официально насчитывает четыре сезона в производстве. Весной 2022 года Netflix транслировал его третий сезон. Проект создавался по заказу студии и входит в рейтинг популярных сериалов Netflix. Отличительная черта проекта: каждую серию создавали разные студии и команды из разных стран мира.
15. «Борджиа»
Рейтинг «Кинопоиска» – 8,1.
Рейтинг IMDb – 7,7.
Один из старейших оригинальных сериалов Netflix, который покинул стриминговый сервис в 2018 году. Причина: сериал слишком дорогой. Это рассказ о политических и церковных лидерах из семьи Борджиа. Время действия – эпоха Возрождения.
16. «Тьма»
Рейтинг «Кинопоиска» – 8,1.
Рейтинг IMDb – 8,7.
История четырех семей, которая теряет двух детей. Это первый немецкий сериал, сделанный специально для Netflix. Авторы уже создали для Netflix другой сериал – «1899». Ожидается, что в момент выхода он быстро войдет в список популярных проектов.
17. «Бумажный дом»
Рейтинг «Кинопоиска» – 8,2.
Рейтинг IMDb – 8,2.
Netflix владеет правами на международный показ сериала, хотя не участвовал в его производстве. «Бумажный дом» – это криминальная драма. Преступники воруют деньги у государства, но по итогу ничего не крадут. Пятый сезон «Бумажного дома» в момент выхода быстро опередил по популярности все другие программы на тот момент. Теперь у него и есть корейская версия.
18. «Академия «Амбрелла»
Рейтинг «Кинопоиска» – 7,6.
Рейтинг IMDb – 7,9.
Этот супергеройский сериал – важная часть рейтинга лучших сериалов «Нетфликс». Его стоит посмотреть в 2022 году, потому что в августе Netflix официально продлил «Академию «Амбреллу» на четвертый сезон. Сериал стал адаптацией комиксов Dark Horse Comics. Группа супергероев из приемных братьев и сестер спасает мир от угроз и разгадывает тайну смерти отца.
19. «Бриджертоны»
Рейтинг «Кинопоиска» – 7,5.
Рейтинг IMDb – 7,3.
В первый же месяц после выхода в 2020 году историко-драматический сериал «Бриджертоны» привлек 82 миллиона зрителей. Теперь Netflix судится со всеми, кто пытается подделать музыкальные темы или видео из сериала. В 2022 году готово уже два сезона «Бриджертонов» – они хорошо подходят для любого зрителя, которого интересует подбор по сериалам.
20. «Оранжевый – хит сезона»
Рейтинг «Кинопоиска» – 7,8.
Рейтинг IMDb – 8,1.
Все построено на событиях из автобиографии американки Пайпер Керман. Это рассказ о женской тюрьме. Сериал считается уникальным проектом Netflix, который похож на «Карточный домик» по раскрытию психологии героев. Он продлился сразу семь сезонов.
21. «Охотник за разумом»
Рейтинг «Кинопоиска» – 8,1.
Рейтинг IMDb – 8,6
Сериал построен на психологии убийц: агенты ФБР проводят опрос серийных убийц, которые находятся в заключении. Он уже официально завершен – продлился всего два сезона (2017-2019). Он создавался специально для студии Netflix, которая участвовала в производстве.
22. «Жизни матрешки»
Рейтинг «Кинопоиска» – 7,4.
Рейтинг IMDb – 7,8.
Закольцованная версия событий: девушка Надя видит своего кота, идет к нему, а потом ее сбивает машина. Она умирает, но снова и снова оказывается на вечеринке. Временная петля повторяется раз за разом. Это комедийный сериал, получивший четыре номинации «Эмми Прайм-тайм». Премьера второго сезона состоялась весной 2022 года.
23. «Американский вандал»
Рейтинг «Кинопоиска» – 7,9.
Рейтинг IMDb – 8,1.
Кто-то нарисовал пенисы на автомобилях – расследованию этого события посвящен сериал. Параллельно с этим дети травятся лимонадом. Это пародия на криминальные расследования, завязанная на проблемах взросления и подросткового поведения. «Американский вандал» – завершенный проект из списка лучших сериалов «Нетфликса».
24. «Большой рот»
Рейтинг «Кинопоиска» – 7,5.
Рейтинг IMDb – 7,9.
Анимационная ситуационная комедия, посвященная половому созреванию. Она рассчитана на взрослую аудиторию и помогает лучше понять подростков и их проблемы. Рейтинг в такой ситуации не влияет на восприятие проекта – он входит в подборки по лучшим сериалам, связанным с Netflix.
25. «Элита»
Рейтинг «Кинопоиска» – 7,5.
Рейтинг IMDb – 7,4.
Трое детей получают стипендию в элитной школе, но вместо перспектив для роста получают борьбу за авторитет в коллективе. Это драма, которая включает в себя шесть сезонов. Выход заключительного запланирован на 2023 год. Пятый сезон «Элиты» смотрели в общей сложности более 67 миллионов часов.
26. «Каратель»
Рейтинг «Кинопоиска» – 7,8.
Рейтинг IMDb – 8,5.
«Каратель» считается частью вселенной Marvel. Премьера прошла в 2017-м на Netflix. Сериал продлился два сезона и стал одним из самых популярных проектов, которые имеют высокий рейтинг. В 2004-м выходила игра «Каратель». Главного героя там озвучил актер Том Джейн. Позже он и сыграл в другом фильме «Каратель» из 2004-го. Его нельзя путать с проектом Netflix.
27. «Детективное агентство Дирка Джентли»
Рейтинг «Кинопоиска» – 8,1.
Рейтинг IMDb – 8,2.
Основа – серия книг Дугласа Адамса. Два детектива расследуют тайны. Сериал выходил в 2016-2017 годах, Тодда Броцмана сыграл Эллайджа Вуд. Фан-сайты по сериалам утверждают, что это один из качественных сериалов для просмотра. Он выделяется интересным сюжетом.
28. «Королевство зомби»
Рейтинг «Кинопоиска» – 8,1.
Рейтинг IMDb – 8,2.
Южная Корея сделала сериал о борьбе королевства против зомби. Сейчас фанаты ждут третьего сезона. Он называется одним из важнейших южнокорейских проектов и входит в список лучших сериалов «Нетфликса». Выход второго сезона совпал с началом пандемии коронавируса – это вызвало дополнительный эффект и внимание к проекту.
29. «Я никогда не»
Рейтинг «Кинопоиска» – 7,3.
Рейтинг IMDb – 7,9.
Сериал про девушку-подростка индийского происхождения. Она пережила смерть отца, а теперь пытается стать популярной у ровесников. Фанаты называют «Я никогда не» фантастическим сериалом, который обязательно стоит посмотреть. Рейтинги не важны – это один из лучших сериалов Netflix.
30. «Несгибаемая Кимми Шмидт»
Рейтинг «Кинопоиска» – 6,8.
Рейтинг IMDb – 7,6.
Как начать новую жизнь – идеальная версия событий из сериала «Несгибаемая Кимми Шмидт». Героиня уходит из организации, которая развивала культ поклонения концу света. Первый сезон этого сериала готовился специально для NBC, но во все подборках по интересам он называется оригинальным сериалом Netflix.
31. «Мастер не на все руки»
Рейтинг «Кинопоиска» – 7,7.
Рейтинг IMDb – 8,2.
Герой индийского происхождения развлекается вместе с одинокими друзьями. В третьем сезоне нет главного актера, который снимался в двух предыдущих. Он объяснял, что это было связано в том числе и с пандемией коронавируса. Зрители выделяли именно третий сезон и рассказывали, что его точно стоит посмотреть.
32. «Люпен»
Рейтинг «Кинопоиска» – 7,4.
Рейтинг IMDb – 7,5.
Сенегальский иммигрант мстит за отца, который несправедливо попал в тюрьму. Сериал рассчитан на три сезона, выход состоялся в 2021 году. На протяжении всего сериала постоянно показывается насилие. Он высоко поставлен во всех списках по сериалам Netflix.
33. «Черное зеркало»
Рейтинг «Кинопоиска» – 8,5.
Рейтинг IMDb – 8,8.
Сериал не сразу попал на Netflix – сервис приобрел на него права в 2015 году. Хотя премьера состоялась в 2011-м. Изначально сериалом владел Channel 4, но сейчас его развитие полностью курирует Netflix. «Черное зеркало» рассказывает о проблемах с современными технологиями. Всего там вышло пять сезонов.