33 лучших сериала Netflix

Netflix производит сериалы и фильмы с 2013 года. Мы выбрали 33 сериала с высокими рейтингами на «Кинопоиске» и IMDb. В этой подборке указаны примеры лучших сериалов Netflix на любой вкус.

Учитываются оригинальные проекты, где Netflix участвовал в производстве. В списке есть и те сериалы, которые стали популярны только из-за распространения на этом сервисе. В этом материале все сериалы имеют высокий рейтинг, но при составлении мы не расставляли их по местам.

Первый сериал не может быть лучше 33-го – такой рейтинг невозможно составить объективно.