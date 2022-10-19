О боже, «Телепузики» возвращаются (с теми же актерами в главных ролях и темнокожим солнцем-ребенком): как и зачем

В сентябре 2022-го появилась новость, что Netflix перезапустит детское шоу «Телепузики». Что было известно на тот момент:

✅ Герои – те же четыре телепузика из оригинального сериала — Тинки-Винки, Дипси, Ля-Ля и По.

✅ Рассказчик – американский актер и певец Титус Берджесс.

✅ Запуск – с 14 ноября.

В трейлере «Телепузиков» новое солнце и знакомый голос

В середине октября появился трейлер. Голос Берджесса уже можно услышать в нем. Он рассказывает, как телепузики любят танцевать. Начало трейлера – они прогуливаются по зеленым холмам и здороваются.