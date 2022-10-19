Телепузики
#Телепузики
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О боже, «Телепузики» возвращаются (с теми же актерами в главных ролях и темнокожим солнцем-ребенком): как и зачем

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В сентябре 2022-го появилась новость, что Netflix перезапустит детское шоу «Телепузики». Что было известно на тот момент:

✅ Герои – те же четыре телепузика из оригинального сериала — Тинки-Винки, Дипси, Ля-Ля и По.

✅ Рассказчик – американский актер и певец Титус Берджесс.

✅ Запуск – с 14 ноября.

В трейлере «Телепузиков» новое солнце и знакомый голос

В середине октября появился трейлер. Голос Берджесса уже можно услышать в нем. Он рассказывает, как телепузики любят танцевать. Начало трейлера – они прогуливаются по зеленым холмам и здороваются.

Знакомый пылесос тоже присутствует.

Их привычные игры.

А в конце ролика появляется солнце с темнокожим мальчиком. Ранее в роли солнца был другой ребенок.

А в начале ролика – такое солнце:

Вот как выглядит трейлер:

«Телепузики» уже выходили раньше дважды

Сейчас – фактически третий этап запуска «Телепузиков».

🗓️ Первый – с марта 1997 года по февраль 2001-го.

🗓️ Перезапуск – в 2015 году.

🗓️ Следующий перезапуск – как раз с ноября 2022-го.

На «Голе» выходил большой текст про шоу – как оно создавалось и снималось, почему герои выглядели так странно и какая была в них идея. Там есть истории о том, что вдохновителями были космонавты, а экраны на животах приделаны, чтобы отвлекать детей от пугающего вида.

Тайны «Телепузиков» – странного шоу нашего детства: почему на съемках умирали кролики, как героев ругали за пропаганду, в чем идея проекта
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Какими будут новые «Телепузики»: те же актеры и сценарист, но, кажется, другая локация

Вот их особенности:

🎞️ Возвращение «Телепузиков» вписывается в стратегию Netflix по развитию контента для детей.

🎞️️️ Оригинальное шоу было снято на открытой площадке в Англии. Сейчас на съемках, судя по всему, используется хромакее. Подробностей на эту тему нет.

🎞️️️ Команда практически та же, что и была. Возглавляет перезапуск соавтор оригинальных «Телепузиков» Эндрю Дэвенпорт. Серии написаны сценаристом Кэтрин Уильямс.

🎞️️️ Актеры – те же самые Иеремия Крейдж, Ник Келлингтон, Ребекка Хайленд и Рэйчел Бейнарт.

🎞️️️ Всего серий 26, каждая из них длится по 12 минут.

Фактически «Телепузики» – это очередной перезапущенный сериал 1990-х. Ранее Disney+ выпускал ремейк знаменитых «Утиных историй», а на Hulu — выходили новые «Озорные анимашки».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: Скриншоты из видео Netflix
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