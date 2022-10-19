О боже, «Телепузики» возвращаются (с теми же актерами в главных ролях и темнокожим солнцем-ребенком): как и зачем
В сентябре 2022-го появилась новость, что Netflix перезапустит детское шоу «Телепузики». Что было известно на тот момент:
✅ Герои – те же четыре телепузика из оригинального сериала — Тинки-Винки, Дипси, Ля-Ля и По.
✅ Рассказчик – американский актер и певец Титус Берджесс.
✅ Запуск – с 14 ноября.
В трейлере «Телепузиков» новое солнце и знакомый голос
В середине октября появился трейлер. Голос Берджесса уже можно услышать в нем. Он рассказывает, как телепузики любят танцевать. Начало трейлера – они прогуливаются по зеленым холмам и здороваются.
Знакомый пылесос тоже присутствует.
Их привычные игры.
А в конце ролика появляется солнце с темнокожим мальчиком. Ранее в роли солнца был другой ребенок.
А в начале ролика – такое солнце:
Вот как выглядит трейлер:
«Телепузики» уже выходили раньше дважды
Сейчас – фактически третий этап запуска «Телепузиков».
🗓️ Первый – с марта 1997 года по февраль 2001-го.
🗓️ Перезапуск – в 2015 году.
🗓️ Следующий перезапуск – как раз с ноября 2022-го.
На «Голе» выходил большой текст про шоу – как оно создавалось и снималось, почему герои выглядели так странно и какая была в них идея. Там есть истории о том, что вдохновителями были космонавты, а экраны на животах приделаны, чтобы отвлекать детей от пугающего вида.
Какими будут новые «Телепузики»: те же актеры и сценарист, но, кажется, другая локация
Вот их особенности:
🎞️ Возвращение «Телепузиков» вписывается в стратегию Netflix по развитию контента для детей.
🎞️️️ Оригинальное шоу было снято на открытой площадке в Англии. Сейчас на съемках, судя по всему, используется хромакее. Подробностей на эту тему нет.
🎞️️️ Команда практически та же, что и была. Возглавляет перезапуск соавтор оригинальных «Телепузиков» Эндрю Дэвенпорт. Серии написаны сценаристом Кэтрин Уильямс.
🎞️️️ Актеры – те же самые Иеремия Крейдж, Ник Келлингтон, Ребекка Хайленд и Рэйчел Бейнарт.
🎞️️️ Всего серий 26, каждая из них длится по 12 минут.
Фактически «Телепузики» – это очередной перезапущенный сериал 1990-х. Ранее Disney+ выпускал ремейк знаменитых «Утиных историй», а на Hulu — выходили новые «Озорные анимашки».