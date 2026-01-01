Хамзат Чимаев

Дата рождения
1 мая 1994 г.
Инфо
Шведский боец смешанных единоборств чеченского происхождения
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Новости
MMA
Полный кард турнира UFC 279, где подерутся Диас, Фергюсон и Чимаев
#Хамзат Чимаев
MMA
Где смотреть бой Чимаев – Диас: во сколько прямая трансляция, UFC 279 11 сентября
#Хамзат Чимаев
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MMA
Полный кард турнира UFC 273, где подерутся Ян, Чимаев и Волкановски
#Ян – Стерлинг
MMA
UFC обновил рейтинг. Чимаев, Анкалаев и Махачев поднялись в своих категориях
#UFC
MMA
Бонусы UFC 267: Ян и Сэндхаген провели лучший бой, Чимаев и Тейшейра получили деньги за лучшее выступление
#UFC 267
MMA
Чимаев пропустил два удара за четыре боя в UFC. Статистика в последнем – 58:0
#Хамзат Чимаев
MMA
Чимаев имеет вторую серию по досрочным победам в UFC. Он ни разу за карьеру не завершал бой судейским решением
#Хамзат Чимаев
MMA
За четыре боя в UFC Чимаев провел в октагоне 13 минут и 14 секунд
#Хамзат Чимаев
MMA
Чимаев победил Джинглианга на турнире UFC 267. Он не пропустил ни одного удара
#Джинглианг – Чимаев
MMA
Взвешивание перед UFC 267: Махачев легче Хукера, Чимаев опоздал и сразу не уложился в вес
#UFC 267
MMA
Постер турнира UFC 267. Там выступят десять бойцов из России
#UFC 267
MMA
Главные участники турнира UFC 267
#UFC 267
MMA
Афиша турнира UFC 267. Два титульных боя, возвращение Махачева и Чимаева
#UFC 267
MMA
Все бои турнира UFC 267. Там подерутся Ян, Махачев и Чимаев
#UFC 267
MMA
Дата проведения турнира UFC 267
#UFC 267
MMA
Чимаев объявил о завершении карьеры в UFC. Он начал с трех побед подряд, но потом заболел ковидом
#Хамзат Чимаев
MMA
Бой Чимаев – Эдвардс возглавит турнир UFC Vegas 17
#Хамзат Чимаев
MMA
Чимаев за 17 секунд выиграл бой в UFC. Это его третья победа подряд
#Хамзат Чимаев