Чимаев объявил о завершении карьеры в UFC. Он начал с трех побед подряд, но потом заболел ковидом

Хамзат Чимаев прекратил выступления в UFC из-за состояния здоровья. «Думаю, я уже все. Да, знаю, что я не забрал пояс, но это не самая главная победа в этой жизни. Может, это расстроит вас, но мое сердце и тело говорят мне все», – написал он в инстаграме.

Чимаев дебютировал в UFC в июле 2020 года. Тогда он победил в полусреднем весе дважды за десять дней и установил рекорд промоушена. До него лучшим результатом были две победы за 13 дней.

Еще один бой прошел в сентябре. Тогда он нокаутировал соперника за 17 секунд. Президент UFC Дэйна Уайт написал после этой победы: «Никогда не встречал никого подобного, хотя видел в промоушене много великих бойцов».

Следующий бой против Леона Эдвардса планировали на декабрь 2020-го, но сначала Эдвардс заболел коронавирусом, а потом Чимаев.

В итоге бой переносили трижды. Последней анонсированной датой было 13 марта, но к тому моменту Чимаев все еще не восстановился после заболевания. Уайт говорил, что у бойца проблемы с легкими.

Обновление: Глава Чечени Рамзан Кадыров написал, что Чимаев вернется в спорт. Такое решение боец якобы принял во время разговора с Кадыровым.

«Я сказал ему, что от этой новости [об уходе из UFC — прим. «Гола»] расстроился весь чеченский народ. Напомнил Чимаеву, что на его победу возлагает большие надежды вся наша молодежь, которую он вдохновляет, да что говорить – миллионы болельщиков в России и мире. […]

В ходе нашего разговора Чимаев понял, насколько его карьера важна для каждого чеченца и пообещал приложить все усилия, чтобы восстановиться в кратчайшие сроки».