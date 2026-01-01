Хамзат Чимаев

Дата рождения
1 мая 1994 г.
Инфо
Шведский боец смешанных единоборств чеченского происхождения
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Драка на фоне победы Махачева: Чимаев приехал на турнир без приглашения UFC и устроил конфликт с братом Хабиба
#UFC 280
Онлайн-трансляция боя Ян – Сэндхаген и боя Махачев – Хукер. Прямая трансляция UFC 267
#UFC 267
Зачем бойцы держатся за полотенце на взвешивании – так они уменьшают вес. Чимаев пытался согнать 200 гр, а получилось минус 2 кг
#Хамзат Чимаев
Чимаев стал сенсацией UFC в 2020-м и пропал на год: кашлял кровью, падал без сил, думал закончить. Вернуться помог разговор с Кадыровым
#Хамзат Чимаев
UFC 267 – особенный ивент для России. Наши почти в каждом бое, а под часовой пояс турнир специально переехал в Абу-Даби
#UFC 267
Рекордсмен UFC Чимаев взял три победы за два месяца. Потом – три срыва боев из-за ковида
#Хамзат Чимаев
Рекордсмен UFC из Чечни: выступает за Швецию и побеждает раз в десять дней
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#Хамзат Чимаев
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