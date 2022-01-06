Ян – Стерлинг
Петр Ян
Алджамейн Стерлинг
UFC 272
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#Ян – Стерлинг #Петр Ян #Алджамейн Стерлинг #UFC 272

Реванш Ян – Стерлинг состоится 5 марта. Он пройдет на турнире UFC 272

7 часов назад

Бой Петра Яна и Алджамейна Стерлинга состоится в основном карде турнира UFC 272. Первым об этом написал журналист ESPN Бретт Окамото. Турнир запланирован на 5 марта 2022 года.

В материале на сайте ESPN Окамото ссылается на подтверждение от президента UFC Дэйны Уайта.

Ян проиграл Стерлингу в марте 2021 года, когда нанес запрещенный удар. Тогда Стерлинг стал обладателем пояса UFC в легчайшем весе.

Позже Ян и Стерлинг планировали реванш на турнире UFC 267. Стерлинг снялся с боя, а Ян победил Сэндхагена. То поражение от Стерлинга остается единственным в его карьере в UFC.

Петр Ян рассказал в инстаграме о подписании нового контракта с UFC. И подтвердил проведение боя 5 марта в Лас-Вегасе:

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
ESPN
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