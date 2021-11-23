MMA
Кулачные бои официально признаны видом спорта в России. В них введут допинг-контроль и запретят мат
час назад
Федерация бокса России запустила департамент кулачных боев. Министерство спорта России зарегистрировало их как спортивную дисциплину.
Генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев сказал, что для спортсменов введут допинг-контроль и запретят мат:
- «Мы категорически против нецензурных выражений и других моментов. Федерация бокса России будет принимать решения о дисквалификации или взыскания штрафов. Мы хотим привести кулачные бои к нормальному спортивному состязанию, чтобы можно было насладиться именно спортом, а не трештоком».
- «Регламентом проведения допинг-контроля будет заниматься РУСАДА. Он будет проводиться по примеру профессионального бокса. На титульных боях допинг-контроль будет обязательным, в остальных случаях – выборочным».
В России функционируют несколько крупных организаций по проведению кулачных боев. Среди них – Top Dog и Hardcore.
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