Кулачные бои официально признаны видом спорта в России. В них введут допинг-контроль и запретят мат

Федерация бокса России запустила департамент кулачных боев. Министерство спорта России зарегистрировало их как спортивную дисциплину.

Генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев сказал, что для спортсменов введут допинг-контроль и запретят мат:

«Мы категорически против нецензурных выражений и других моментов. Федерация бокса России будет принимать решения о дисквалификации или взыскания штрафов. Мы хотим привести кулачные бои к нормальному спортивному состязанию, чтобы можно было насладиться именно спортом, а не трештоком».

«Регламентом проведения допинг-контроля будет заниматься РУСАДА. Он будет проводиться по примеру профессионального бокса. На титульных боях допинг-контроль будет обязательным, в остальных случаях – выборочным».

В России функционируют несколько крупных организаций по проведению кулачных боев. Среди них – Top Dog и Hardcore.