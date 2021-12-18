Магомед Исмаилов
Исмаилов и Шлеменко в 2022 году проведут бой под эгидой RCC
2 часа назад
Магомед Исмаилов на турнире RCC 10 в Екатеринбурге вызвал на бой Александра Шлеменко. Оба объявили о пятираундовом поединке, который состоится летом-2022.
Ранее Исмаилов говорил о возможном бое против Шлеменко: «Александру очень выгоден бой со мной. Нет противостояния выгоднее, чем с Магомедом Исмаиловым.
Это на 100% другой заработок. Это очень выгодно и для него, и для меня. Шлеменко – Исмаилов — это очень большое противостояние, самое дорогое и масштабное в российском ММА».
- Шлеменко выиграл три последних боя. Последняя победа была в октябре-2021 над Артуром Гусейновым.
- Исмаилов в октябре-2021 проиграл Владимиру Минееву. Это его первое поражение за 13 последних боев. До этого были 12 побед и одна ничья.
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