Исмаилов и Шлеменко в 2022 году проведут бой под эгидой RCC

Магомед Исмаилов на турнире RCC 10 в Екатеринбурге вызвал на бой Александра Шлеменко. Оба объявили о пятираундовом поединке, который состоится летом-2022.

Ранее Исмаилов говорил о возможном бое против Шлеменко: «Александру очень выгоден бой со мной. Нет противостояния выгоднее, чем с Магомедом Исмаиловым.

Это на 100% другой заработок. Это очень выгодно и для него, и для меня. Шлеменко – Исмаилов — это очень большое противостояние, самое дорогое и масштабное в российском ММА».