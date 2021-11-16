Боец ММА Хожиев арестован в США из-за убийства врача. СМИ утверждают, что они спорили о вакцине от ковида

Полиция острова Гуам (территория США) аретсовала Акмала Хожиева по делу об убийстве. Оно произошло 7 ноября, но в рунете внимание на это обратили спустя две недели.

Pacific News Centre пишет, что погибшим оказался Миран Рибати – врач из местной больницы. По данным издания, они с Хожиевым общались и посещали один тренажерный зал.

По предварительной информации, между ними начался спор из-за вакцинации от ковида. Во время него Хожиев ударил Рибати ножом в шею, говорилось на судебном заседании 10 ноября. При этом очевидец утверждал, что удары нанесены якобы «костью животного».

Хожиев работал тренером в зале в течение нескольких лет, но в августе его уволили из-за угроз персоналу и клиентам. Владельцы зала рассказали Kuam News, что Хожиев был «заботливым, любил детей», но потом в нем произошла перемена. Ее причины в заметке не называются. Тогда владельцы зала дистанцировались от Хожиева, но Рибати поддерживал с ним общение.

Судья назначил залог за Хожиева в 1 миллион долларов. Следующее слушание пройдет 19 ноября.